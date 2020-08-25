TP-Link yeni PCIe adaptörünü kullanıcılara sundu

TP-Link, masaüstü bilgisayarların WiFi performansını artırmak amacıyla kullanılan yeni PCIe adaptörünü satışa sundu. Şirketin iddiasına göre Archer T5E model adaptör, 802.11AC destekli ve hem yüksek WiFi hızı hem de geniş kapsama alanı sunuyor.



AC standardının sağladığı hız ve çift bant desteği ile kesintisiz bağlantı elde ediliyor. Archer T5E adaptör 5 GHz bandında 867 Mbps, 2.4 GHz bandında ise 300 Mbps olmak üzere toplamda 1167 Mbps kablosuz hızlara ulaşabiliyor. 2.4 GHz bandında e-posta ya da internette sörf gibi uygulamalar çalıştırılırken, 5 GHz bandı ise online oyun, HD film izleme gibi yüksek hız gerektiren uygulamalara ayrılabiliyor.



Bu PCI Express adaptörü, Bluetooth 4.2 desteğine sahip. Bluetooth 4’e göre 2.5 kat daha yüksek hız ve 10 kat daha fazla paket kapasitesi sağlanıyor. Böylece Bluetooth cihazları PC’ye daha yüksek hızda bağlama olanağı da sunuluyor.



Archer T5E adaptör, kapsama alanını da genişletiyor. Adaptörün üzerinde yer alan harici iki adet yüksek kazançlı anten, WiFi sinyallerinin gücünü artırarak daha uzak mesafelere iletebiliyor.



Windows 10/8.1/8/7 işletim sistemlerine uyumlu olan Archer T5E PCIe adaptör, kutuda yer alan ek aparat ile mini kasalı bilgisayarlara da monte edilebiliyor. Tak&çalıştır özellikli olan adaptörün kurulumu da basit; masaüstü bilgisayarın yuvasına takıldığında çalışır duruma geliyor.

