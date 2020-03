TP-Link, yeni mini akıllı prizini tanıttı

TP-Link, daha uygun fiyatlı yeni akıllı ev serisi olan Tapo’nun akıllı prizini de Türkiye’de satışa sundu. Tapo P100 model akıllı priz, küçük tasarımı ile az yer kaplıyor ve kolay kurulup kullanılıyor. Tapo P100’e takılan tüm elektrikli cihazlar, akıllı telefonlar üzerinden her yerden kolayca açılıp kapanabiliyor; programlanarak hem kolaylık hem de güvenlik sağlıyor.



Evlerde kullanılan tüm elektrikli cihazları akıllı hale getirip, her zaman, her yerden açıp kapatabilmek, günümüz modern insanının beklentileri arasında. Akıllı prizler bu beklentiyi karşılayan ve akıllı prize bağlanan tüm elektrikli cihazları uzaktan kontrol etmeyi sağlayan ürünler. TP-Link’in yeni akıllı ev serisi olan Tapo ürün ailesinin ilk akıllı prizi olan Tapo P100, mini kompakt tasarımı, kolay uygulaması, ses kontrol özelliği ve benzerlerine oranla daha erişilebilirliği ile ideal bir akıllı priz.



Prize takılıp kullanılan tüm cihazlar Tapo P100 akıllı prize bağlanarak her yerden açılıp kapatılabilir hale geliyor. Abajur, vantilatör, hava nemlendirici, çay-kahve makinesi gibi tüm cihazları ister akıllı telefon üzerinden ve nerede olunursa olunsun açıp kapatmak; isterse önceden programlayıp günün belli saatlerinde otomatik açılıp kapanmalarını sağlamak mümkün. Andorid ve iOS destekli Tapo uygulaması ile Tapo P100’e bağlı tüm cihazlar uzaktan kontrol edilebiliyor. Yine aynı uygulama ile programlama yapılabiliyor. Ayrıca cihaza bağlı elektronik aletler için geri sayım sayacı listeleri de oluşturmak mümkün oluyor.



Tapo P100 akıllı priz, olası güvenlik tehlikelerini ortadan kaldırmak ve hayatı kolaylaştırmak için tasarlanmış. Prizde unutulan ve kapanması gereken bir elektrikli cihazı (örneğin ütü, çay-kahve makinesi vb) evden uzaktayken de kapatarak hem yangın tehlikesi önleniyor hem de gereksiz elektrik tüketimi ortadan kalkıyor. Aynı şekilde kullanılmadığı zamanlar prize takılı olan ve bekleme modunda dahi elektrik tüketimi olan cihazlar, akılı prize bağlanıp programlanarak elektrik tasarrufu yapmak mümkün.



Tatile ya da seyahate gidildiğinde, evden uzakta olunduğunda aydınlatma cihazını Tapo P100 akıllı prize bağlayıp, uygulamadan ‘Dışarıda Modu’nu seçmek ve belli zamanlarda evde ışığın yanmasını sağlamak da hırsızlara karşı evin güvenliği için önemli bir kullanım amacı ve şekli.



Tapo P100 akıllı priz, son derece kolay kurulup çalıştırılıyor. Ürünü prize takıp Tapo uygulamasını akıllı telefona indirmek ve buradan adımları izleyerek birkaç dakika içinde ürünü aktif hale getirmek mümkün. Akıllı prizi kullanmak için başka herhangi bir cihaz, hub vb gerekmiyor; tak-çalıştır özellikli bir ürün. Aynı zamanda küçük tasarımı sayesinde priz üzerinde az yer kaplıyor. Bitişik prizlerde de az yer kapladığı için rahatça kullanılabiliyor; yandaki prize taşma yapmıyor.



Ücretsiz Tapo uygulaması, kullanımı da kolaylaştırıyor. Akıllı prize bağlı cihazların tüm yönetimi bu uygulama üzerinden kolayca yapılabiliyor. Cihazları açıp kapatma, zamanlayıcıyı çalıştırma, programlama bu uygulama ile basitçe yapılabiliyor ve birden fazla Tapo akıllı priz tek bir uygulamadan yönetilebiliyor. Ayrıca aile üyeleri yönetim izinlerini birbirleriyle paylaşabiliyorlar.



Tapo P100 akıllı priz, sesli komut özelliğine de sahip. Google Asistan ve Amazon Alexa destekli olan akıllı priz, ses ile de yönetilebiliyor. Örneğin, “iki dakika sonra tost makinesini çalıştır”, “ışığı kapat” gibi sesli komutlar ile cihazlar açılıp kapanabiliyor.



Tapo P100, son derece güvenli bir ürün. Hem TP-Link laboratuvarlarının sıkı kalite kontrollerinden geçerek üretiliyor, hem de küresel otoriteler tarafından sertifikalandırılıyor. Ürün, yanma tehlikesini en aza indirmek için ABS alev geciktirici malzemelerden üretilmiş durumda. Prizin sürgülü güvenlik kapağı elektrik çarpmalarını önlüyor.



TP-Link’in yeni akıllı ev serisi olan Tapo’nun ilk akıllı prizi Tapo P100 Türkiye’de KDV dahil 17,50 USD fiyatla satışa sunuldu.