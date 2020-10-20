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Haber Giriş: 20.10.2020 - 07:06 | Son Güncelleme:

TP-Link, Wi-Fi sinyal artırıcı modelini satışa sundu

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TP-Link, Wi-Fi sinyal artırıcı modelini satışa sundu
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TP-Link, Wi-Fi 6 ile birlikte Mesh teknolojisine sahip Wi-Fi sinyal artırıcı modelini Türkiye’de satışa sundu. İşte ürünün öne çıkan özellikleri...

TP-Link, Wi-Fi 6 destekli ilk Wi-Fi sinyal artırıcı (range extender) modelini Türkiye’de satışa sundu. RE505X model adlı ürün, Wi-Fi 6 teknolojisinin sağladığı bağlantı hızının yanı sıra OneMesh teknolojisini de kullanıyor. 

RE505X, Wi-Fi ölü bölge sorunu yaşayan kullanıcılar için tasarlanan bir ürün. Wi-Fi 6 teknolojisinin (80211.ax) getirdiği Wi-Fi hızı, artan kapsama alanı ve düşük gecikme süresi gibi özellikler sunan ürün, toplamda 1500 Mbps’ye (5 GHz bandında 1200 Mbps, 2.4 GHz bandında 300 Mbps) varan kablosuz bağlantı hızlarına ulaşabiliyor. Şirketin iddiasına göre, bu sayede çok sayıda cihazın ağa bağlı olduğu durumlarda tıkanma, bekleme sorunu meydana gelmiyor. 

TP-Link, Wi-Fi sinyal artırıcı modelini satışa sundu

TP-Link’in Wi-Fi 6 destekli yeni sinyal artırıcısı, aynı zamanda bir erişim noktası (access point-AP) olarak da görev yapabiliyor. Cihazda yer alan girişe bir Ethernet kablosu takılarak ve AP modu seçilerek kolayca mevcut kablolu bağlantı, çift bantlı ve hızlı bir kablosuz bağlantı haline getirilebiliyor. Ayrıca Gigabit özellikli bu Ethernet girişine sadece kablo ile ağa bağlanabilen cihazlar da (akıllı TV, oyun konsolu, PC vb) bağlanabiliyor ve yüksek hızda bir kablolu bağlantı sağlanıyor.

Üründe ayrıca OneMesh teknolojisi yer alıyor. Mesh Wi-Fi ağı oluşturmayı sağlayan OneMesh teknolojisi ile bir evde tek bir ağ adı, tek bir şifre ile dolaşmak mümkün oluyor. RE505X, OneMesh destekli bir yönlendiriciye bağlandığında Mesh Wi-Fi ağı kurulmuş oluyor. OneMesh destekli ürünler birbirleriyle gecikme olmadan eşleşiyor.

Ürünün belirlenen satış fiyatı ise 88 dolar.

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