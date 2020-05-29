TP-Link, UC400 model adaptörünü satışa sundu

Dijital kamera, akıllı telefon, USB kart okuyucu gibi ince USB girişe sahip (USB-C) cihazları hızlı ve güvenli olarak USB-A girişli, örneğin bir taşınabilir bilgisayara bağlayıp verileri aktarmak için bir adaptör gerekiyor. TP-Link UC400, bu işlevi gören bir adaptör. USB 3.0 destekli olan ürün, yüksek hızda veri alışverişi sağlıyor.

USB OTG (On-The-Go) uyumlu tüm cihazlarla uyumlu olan UC400 farklı işletim sistemleri desteğine sahip. Windows, MacOS, Chrome OS, Linux OS ve Android işletim sistemli cihazlarla evrensel uyumluluğa sahip olan ürün, kısa kablosu sayesinde her yere kolayca taşınabiliyor.

UC400’ün tavsiye edilen satış fiyatı 8 dolar.



