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Teknoloji
Haber Giriş: 29.05.2020 - 09:09,Son Güncelleme:

TP-Link, UC400 model adaptörünü satışa sundu

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TP-Link, UC400 model adaptörünü satışa sundu
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TP-Link, ince uçlu (USB-C) USB girişe sahip cihazları USB-A girişli sistemlere bağlamayı sağlayan yeni bir adaptörü satışa sundu. UC400 model adaptör, USB 3.0 desteğine sahip ve yüksek veri aktarım hızı sunuyor.

Dijital kamera, akıllı telefon, USB kart okuyucu gibi ince USB girişe sahip (USB-C) cihazları hızlı ve güvenli olarak USB-A girişli, örneğin bir taşınabilir bilgisayara bağlayıp verileri aktarmak için bir adaptör gerekiyor. TP-Link UC400, bu işlevi gören bir adaptör. USB 3.0 destekli olan ürün, yüksek hızda veri alışverişi sağlıyor.

TP-Link, UC400 model adaptörünü satışa sundu

USB OTG (On-The-Go) uyumlu tüm cihazlarla uyumlu olan UC400 farklı işletim sistemleri desteğine sahip. Windows, MacOS, Chrome OS, Linux OS ve Android işletim sistemli cihazlarla evrensel uyumluluğa sahip olan ürün, kısa kablosu sayesinde her yere kolayca taşınabiliyor.

UC400’ün tavsiye edilen satış fiyatı 8 dolar.

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