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Haber Giriş: 12.10.2020 - 12:30 | Son Güncelleme:

TP-Link Tapo akıllı ampul Türkiye’de satışa sunuldu

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TP-Link Tapo akıllı ampul Türkiye’de satışa sunuldu
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TP-Link, Tapo’nun akıllı priz ve ev güvenlik kamerasından sonra akıllı ampulü de Türkiye’de satışa sunuldu. İşte ürünün öne çıkan özellikleri ve fiyatı...

TP-Link, Tapo’nun akıllı ampulünü  satışa sundu. Tapo L510E model akıllı ampul, kolayca kurulup kullanılabiliyor, zamanlama ve programlama özelliklerine de sahip.

Tapo L510E akıllı ampul ile ışık kısılabiliyor. Evde farklı atmosferlere uygun aydınlatma yaratılabiliyor. Işık ayarları kaydedilebiliyor ve istendiğinde kaydedilen ayar seçilebiliyor. Örneğin film izlemek için farklı bir ayar, yemek için farklı bir ayar kaydedilip, ortama uygun kaydı seçerek ışık istenen düzeye getirilebiliyor.

Android ve iOS destekli ücretsiz Tapo uygulaması ile Tapo ürünlerinin kurulumu ve yönetimi mümkün. Akıllı ampulün kurulumu için ek cihaz gerekmiyor. L510E ürününü alanların Tapo uygulamasını akıllı telefonlarına yüklemesi, uygulamadaki yönergeleri izleyerek cihazı birkaç dakikada çalışır hale getirmesi mümkün. Daha sonra bu uygulamadan ampulün her tür ayarını yapmak, evden uzaktayken de açıp kapatmak ya da programlamak, ışığı kısmak mümkün.

Bu uygulama sayesinde akıllı telefonlar ışıkları kontrol eden bir uzaktan kumanda gibi kullanılabiliyor. Örneğin gece karanlıkta eve gelindiğinde ışık anahtarını bulmak yerine akıllı telefondan ışığı açmak mümkün oluyor. Banyonun ışığını açık unutup salona gelindiğinde geri dönmeye gerek yok, akıllı telefondan banyonun ışığı tek dokunuşla kapatılabiliyor.

Tapo L510E akıllı ampul, ses ile de komut edilebiliyor. Amazon Alexa ve Google Asistan desteği olan ampulü ‘Alexa, ışığı aç’ ya da ‘Hey Google, yatak odasının ışığını kıs’ gibi komutlarla yönetmek mümkün. 

Ürünün fiyatı ise yaklaşık 12 dolar.

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