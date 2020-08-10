TP-Link iki yeni powerline adaptör kitini satışa sundu

TL-PA7017 ve TL-PA7017P modellerinin tüm özellikleri aynı; sadece TL-PA7017P modelinde adaptörlerin üzerinde ek bir priz yer alıyor. Böylece kullanılan prizin yerine kullanıcılara bir priz sunulmuş oluyor.



Her iki model de HomePlug AV2 standardını destekliyor ve 1000 Mbps bağlantı hızına ulaşabiliyor. Bu sayede online oyun, HD film gibi uygulamalar çalıştırılabiliyor, büyük dosyalar aktarılabiliyor. 300 metreye kadar elektrik hattında sorunsuz çalışan ürünlerin üzerinde yer alan gigabit bağlantı noktasına akıllı TV, masaüstü bilgisayar, oyun konsolları bağlanabiliyor.



Bu iki modelin de kurulumu birkaç dakika içinde yapılabiliyor. İki adaptörden oluşan kit halinde satışa sunulan ürünlerdeki adaptörlerden biri modeme Ethernet kablosu ile bağlanıp elektrik prizine takılıyor. Diğer adaptör internetin olması istenen odadaki elektrik prizine takılıyor. Güvenli bağlantı için her iki adaptör prizdeyken üzerlerindeki ‘eşleştir’ (pair) tuşuna basılması gerekiyor.



Şirketin iddiasına göre yeni powerline adaptör kitleri, Güç Tasarrufu Modu ile yüzde 85’e varan enerji tasarrufu sağlayabiliyorlar. Aktif bağlantı olmadığı zamanlarda otomatik olarak Çalışma Modu’ndan Güç Tasarrufu Modu’na geçen ürünler, elektrik tüketimini azaltıyor.



