TP-Link Deco X20 İncelemesi

Öncelikle Wi-Fi 6 teknolojisinden biraz bahsedelim. Son zamanlarda adını sık sık duymaya başladığımız WiFi 6 teknolojisi, yepyeni bir standart olarak karşımıza çıkıyor. Yavaş yavaş bu yeni teknolojiyi destekleyen cihazların sayısı artarken, WiFi üzerinden internet deneyimi de çok daha iyi bir hale geliyor. Peki WiFi 6 ile hayatımızda neler değişecek?

5G ile birlikte sıkça duymaya başladığımız bir başka yeni ağ standardı da WiFi 6. Milyonlarca cihazın geçiş yapacağı Wi-Fi 6 başka bir deyişle 802.11ax teknolojisinin beraberinde getirdiği en önemli özellik hiç şüphesiz yüksek bağlantı hızları. Bir önceki Wi-Fi standardına oranla üç kat daha fazla hız sunuyor. Bu nedenle ağ bağlantısından yüksek hız bekleyen kullanıcılar, örneğin online oyun oynayanlar Wi-Fi 6 teknolojisini tercih edebilirler.

Hızın yanı sıra belki de Wi-Fi 6’nın sunduğu en önemli avantaj, çoklu erişim desteği. Wi-Fi 6 ile birlikte gelen OFDMA teknolojisi sayesinde, çok sayıda cihazın bağlı olduğu ağlarda daha önce yaşanan yavaşlama, tıkanma gibi sorunlar ortadan kalkıyor. Bu teknoloji aynı zamanda ağa bağlı olan cihazların gereksinim duyduğu bant genişliğini de belirliyor ve buna göre bir kaynak birimi ayırıyor.



Böylece ağa sürekli bağlı ve veri aktaran cihazlar ile arada bağlanıp veri aktaran cihazlar ayrışıyor. Çok sayıda cihazın bağlı olduğu ev ve küçük ofislerde kablosuz ağ verimliliği önemli ölçüde artıyor. Bu nedenle Wi-Fi 6 teknolojisini tercih etmesi önerilen bir diğer kullanıcı tipi ise evinde ağa bağlı çok sayıda cihaz olanlar ya da küçük ofisler.

Wi-Fi 6 teknolojisi ağ verimliliğini artırıyor. Wi-Fi 6 teknolojili ürünlerle kablosuz ağa daha fazla cihaz, daha hızlı, daha kesintisiz bağlanabiliyor.

Özellikle IoT cihazlarının da ağa dahil olduğu akıllı evlerde bu avantaj sağlayan bir özellik. Ayrıca yine Wi-Fi 6 ile gelen ‘hedef uyanma zamanı’ özelliği de akıllı ev cihazlarının sürekli ağa bağlanıp veri göndermesini düzenliyor; gerektiği zaman veri göndermesini sağlıyor. Bu da özellikle çok sayıda akıllı cihazın bağlı olduğu ağlarda enerji tüketimini olumlu etkileyen başka bir avantaj. Şu anda ya da ileride akıllı ev çözümleri kullanan/kullanacak olanlar da Wi-Fi 6 teknolojisine geçebilirler.

Şimdi isterseniz Wi-Fi 6 teknolojisini destekleyen yeni nesil TP-Link Deco X20 serisine yakından bakalım. Deco X20 isimli cihaz, ev genelinde Mesh Wi-Fi 6 sistemi olmasıyla bir çözüm niteliği taşıyor.

5GHz'de 1.201 Mbps ve 2.4GHz'de 574 Mbps olmak üzere toplam 1,800 Mbps'ye varan Wi-Fi 6 hızları sunan ürün ile birden fazla ünite, evinizde dolaşırken en iyi bağlantıyı otomatik olarak seçen bütün bir ev ağı oluşturulur.



Diğer yandan sahip olduğu WiFi 6 desteğinin yanı sıra özellikle akıcı bir 4K video deneyimi için gerekli donanım taşıyan cihazda, aktif kullanımda performans daha önce test ettiğimiz Deco modellerine göre daha yüksek.



WBSS Renk ve Beamforming ile güçlendirilmiş daha net ve daha güçlü sinyaller sayesinde, Deco X20, Wi-Fi kapsama alanını 200 metre kareye kadar (Tekli kutu) genişletiyor. Kablosuz bağlantılar ve opsiyonel Ethernet destekli sinyal iletimi birlikte çalışarak Deco cihazlarını birleştirerek daha yüksek ağ hızları ve kesintisiz bir kapsama alanı sunuyor. Daha geniş kapsama alanı için yeni bir Deco cihazı eklemeniz yeterli. Test ettiğimiz ikili model, 372 metrekareye kadar kapsama alanı sunuyor.

Deco X20'yi kolayca kurabiliyorsunuz. Bunun için Deco uygulamasını telefonunuza indirmeniz yeterli. Bu sayede uygulama üzerinden kurulum adımlarını da hızlıca takip edebiliyorsunuz. Bu arada Deco X20'e toplam 150 cihazın bağlanabileceğini de söyleyelim.



Sonuç itibariyle Deco X20, kullanım ve performans açısından uygun bir Wi-Fi sistemi. Geniş veya katlı ev tipi kullanımlarya da ofisler için de tercih edilebilir. Ancak ürünün fiyatını pahalı bulduğumuzu da belirtelim.







