TP-Link Archer C80 Türkiye’de satışa sunuldu

Yüksek hızda internet bağlantısı olan ve çok sayıda cihazın ağa bağlı olduğu evlerde, bu yüksek hızı tüm cihazlara dağıtacak güçlü, hızlı bir yönlendiriciye ihtiyaç oluyor. Örneğin fiber internet kullanıcısı olup hem kablolu hem kablosuz çok sayıda cihazın internete bağlandığı bir ev için böylesi bir yönlendiricinin bulunması önemli.



Archer C80 yönlendirici de bu kapsamda geliştirilen bir ürün. 3x3 MIMO desteği ile üç akışta veri iletip alabilen cihaz, 3x3 özellikli Mac’ler gibi bilgisayarların çok daha yüksek verimlikle internet bağlantısından yararlanmasını sağlıyor. 802.11ac Wave2 destekli olan yönlendirici, toplamda 1900 Mbps (5 GHz bandında 1300 + 2.4 GHz bandında 600 Mbps) kablosuz bağlantı hızlarına ulaşabiliyor.



TP-Link’in yeni yönlendiricisinin üzerinde 4 adet harici, yüksek performanslı anten bulunuyor. Bu antenler WiFi sinyallerini daha geniş bir alana iletebiliyor. Ayrıca ‘hüzmeleme’ (beamforming) teknolojisi sayesinde yönlendirici WiFi’a erişen cihazları algılıyor ve WiFi sinyal gücünü bu cihazlara yoğunlaştırıyor. Böylece evin her yerinde sorunsuzca WiFi’a bağlanılabiliyor.



Archer C80 yönlendiricinin gelişmiş özelliklerinden bir diğeri ise ‘Akıllı Bağlantı’. Daha verimli bir WiFi sinyal dağıtımı sağlayan bu özellik, yönlendiricinin her cihazın mevcut en iyi bandı kullanmasını sağlıyor. Ayrıca eski tip cihazların ağı yavaşlatmasını engelleyen Archer C80 ile daha adil bir bağlantı da elde ediliyor.



Archer C80 yönlendirici, kablolu bağlantıda da hız ve güvenlik sunuyor. Cihaz üzerinde yer alan Gigabit Ethernet girişleri ile (1 adet WAN, 4 adet LAN girişi) PC, akıllı TV, oyun konsolu gibi cihazlar yüksek hızda kablolu bağlantıya erişebiliyorlar.



Ev ağını kişiselleştirip daha güvenli hale getirmeye yarayan Ebeveyn Denetimi, Misafir Ağı gibi özelliklerle donatılmış olan yönlendirici, TP-Link’in iOS ve Android destekli Tether uygulaması sayesinde hem kolay kuruluyor hem de tüm bu özellikler kolayca yönetilebiliyor. Bulut desteği sayesinde de yazılım güncellemeleri bulut hesabından alınıyor ve yönlendirici uzaktan yönetilebiliyor.



IPv6, IPTV gibi özelliklere de sahip olan Archer C80’in satış fiyatı 78 dolar.