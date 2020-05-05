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Haber Giriş: 05.05.2020 - 07:43,Son Güncelleme:

TP-Link Archer AX50 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

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TP-Link Archer AX50 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı
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TP-Link, WiFi 6 destekli ve yüksek bağlantı hızına sahip yeni yönlendiricisini Türkiye’de satışa sundu. Çok sayıda cihazın ağa bağlanmasını sağlayan Archer AX50'nin öne çıkan özellikleri ise bakın neler?

WiFi 6 (802.11ax) destekli model sayısını sürekli artıran TP-Link’in yeni yönlendiricisi, kablosuz bağlantıda da gigabit hızlara ulaşabiliyor. Toplamda 3 Gbps kablosuz hıza ulaşan Archer AX50, çok sayıda cihazın ağa bağlandığı ev ve küçük ofisler için uygun bir ürün. Çünkü yönlendirici, yüksek bağlantı hızının yanında bağlantı kapasitesini de dört kat artırıyor. Ortalama trafiğe sahip toplam 256 cihazın paketlerini işleyebilecek kapasitede olan yönlendirici, sürekli büyüyen ağlarda cihaz yatırımını korumuş oluyor. Yüksek yoğunluklu işler için uygun olan bu ürün ile daha uzun süre kullanılabilecek bir ağ oluşturuluyor.

Ev WiFi ağından en önemli beklentileri rahatlıkla karşılayabilen TP-Link’in yeni WiFi 6 destekli yönlendiricisi, bağlantı kalitesini de yükseltiyor. Archer AX50 ile daha istikrarlı ve düzgün bir WiFi ağı elde ediliyor. Yönlendirici, gecikmeleri yüzde 75’e varan oranda azaltıyor.

TP-Link’in WiFi 6’lı yeni yönlendiricisinin üzerinde dört adet yüksek kazançlı anten yer alıyor. Bu antenler ve ‘hüzmeleme’ (beamforming) teknolojisi sayesinde evde daha güçlü ve geniş bir WiFi ağı oluşturuluyor. Ayrıca WiFi 6 ile birlikte gelen BSS Color özelliği, komşulardan gelen sinyal ve parazit sorunlarını engelliyor; böylece daha sorunsuz bir bağlantı elde ediliyor. BSS Color ile ağa bir renk atanıyor; örneğin kırmızı. Komşunun sinyalleri ise farklı bir renkte oluyor. Yönlendirici artık kırmızı sinyallerin dışındakileri göz ardı ediyor ve daha temiz bir sinyal dağılımı sağlıyor.

TP-Link Archer AX50 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Archer AX50, sadece hızlı, geniş kapsama alanlı, düzenli ve güçlü bir ağ oluşturmuyor, aynı zamanda ağın ve ağa bağlanan cihazların ve aile üyelerinin güvenliği için de özelliklere sahip. Üründe yer alan TP-Link HomeCare güvenlik paketi, gelişmiş ve özelleştirilmiş güvenliğe sahip bir WiFi ağı oluşturmayı sağlıyor. Ağı tam anlamıyla yönetmek için araçları kullanıcılara sunan HomeCare, ebeveyn denetimlerine sahip. Uygunsuz içeriği engellemek, aile üyelerinin her biri için çevrimiçi olunacak süreyi belirlemek ve kısıtlamak mümkün oluyor. Paket içinde yer alan yerleşik antivirüs yazılımı sayesinde ise tüm ağ ve bağlı cihazlar tehditlere karşı korunuyor. Yine HomeCare güvenlik paketi ile bazı cihazlara ya da uygulamaya öncelik vermek de mümkün oluyor.

TP-Link’in WiFi 6 destekli yeni yönlendirici Archer AX50, KDV dahil 164 dolar fiyatla Türkiye’de satışa sunuldu.

Dijital dönüşümün altın anahtarı: Hibrit bulut Özellikle son günlerde yaşanan süreçten dolayı pek çok işletme kendini dijital dönüşümün içinde buldu. Kimi işletmeler bu dönüşüme hazırlıksız yakalanırken, kimi de bu döneme hızlıca uyum sağladı. Dijital dönüşümün önemli bir parçası da bulut teknolojileri ve elbette hibrit bulut. Bu kapsamda Netaş Kurumsal Pazarlar Çözüm ve Proje Yönetimi Kıdemli Direktörü Yıldız Asılyazıcı, içinde bulunduğumuz süreci değerlendirerek bulut teknolojilerinin işletmeler için önemini paylaştı; ayrıca bu kapsamda Netaş ile Dell Technologies arasındaki işbirliğinin detaylarını Hürriyet'e anlattı.(Sponsorlu İçerik)
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