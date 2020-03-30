Tozları temizlemek için nasıl bir teknoloji kullanılmalı?

İç mekân hava kirliliği ne anlama gelir ve iç mekân hava kalitesinin hayatımız için önemi nedir?

Evlerimizde hava kirliliğine neden olabilecek çok sayıda kirletici var. Bunların bazılarını gözümüzle görüp algılayabiliriz. Fakat mobilyalarımızdan, halılarımızdan, evdeki temizlik ürünlerimizden ve başka pek çok kaynaktan yayılan Uçucu Organik Bileşikler (VOC) ve diğer gazlar insan gözüyle görülemeyen iç mekân hava kirleticileridir. Zamanla yüzeylerde biriken toz, halılarda biriken evcil hayvan kılı veya açık pencerelerden içeri giren polen en belirgin olan iç mekân kirleticilerindendir.

Son günlerde evlerimizde her zamankinden daha fazla zaman geçiriyoruz. Uyurken, çalışırken, yemek pişirirken ve egzersiz yaparken bu potansiyel kirli havayı soluyoruz. Bilim adamları bu küçük parçacıkların ve gazların sağlığımız üzerindeki etkisini tam olarak anlayabilmek için araştırmaya devam etse de evlerimizde temiz hava solumak ve sağlığımızı korumak her geçen gün daha önemli hale geliyor.

Bu nedenle sizin ve ailenizin sağlığını koruyabilmek için alınması gereken temel önlemlerden biri, evinizdeki kirleticilerden kurtulmak.

Ev tozu ne demektir?

Ev tozları, standart elektrikli süpürge testlerinde kullanılan çeşitli boyutlardaki parçacıklardan çok daha karmaşıktır. İnce toz, toz akarları, toz akarı dışkısı, bakteri, küf, küçük böcekler ve parçacıklar gibi karmaşık bir bileşenden oluşur.

Toz akarı dışkıları, toz akarlarının ölü gövdeleri ve küçük böcekler alerjen olarak sayılır. Gözle görülemeyecek şekilde, zemin, kanepe ve yataklar da dahil olmak üzere çeşitli yüzeylere yayılırlar. Kanepede oturmak gibi basit bir eylem, parçacıkların havaya karışmasına neden olur ve alerjik reaksiyonu tetikleyebilir.

Bu mikroskobik bileşenlerin çoğu alerjileri tetikler. Bir insan saçının çapının yaklaşık 50 mikron olduğunu göz önüne alırsak; toz akarı alerjeni, küf sporları ve diğer böcek alerjenlerinin büyüklüğü genellikle 0.5 ile 5 mikron arasındadır.

Tozları ve bu partikülleri temizlemek için nasıl bir teknoloji kullanılmalıdır?

20 yılı aşkın bir süredir, evlerdeki toz ve partikülleri temizleyebilecek teknolojiyi araştırıyoruz. Bir çeşit radyasyon olan UVC ışığı, çoğu zaman doğru koşullarda toz akarlarını yok eden yöntem olarak ifade edilir ve bu doğrudur. Bununla birlikte, UVC'nin uzun bir süre boyunca ve sürekli bir şekilde öldürmeye çalıştığınız şeye doğrudan uygulanması gerekir. Bu da kullanıcıların elektrikli süpürgeyi kullanma şeklini yansıtmaz. Aslında bu, teknolojinin yanlış uygulanmasıdır. İyonlaştırıcılarsa, elektrikli süpürgede yanlış uygulanan teknolojinin bir başka örneğidir; kullanılırken çok fazla hava hareketi olur ve yeterli iyonlaştırıcı üretilmez.

Tozları ve bu gizli bileşenleri yok etmek için en iyi yöntem nedir? HEPA filtrenin bu yöntemdeki avanyajından bahsedebilir misiniz?

Tüm araştırmalarımız sonucunda gördük ki; bakteri, polen ve toz akarı alerjenlerini temizlemenin en iyi yolu onları evlerimizden tamamen çıkarmak. Bu nedenle, yüzeylerden toz toplayan, kirli havanın eve geri salınımını önleyen son derecede verimli, geliştirilmiş filtrelere ve contalara sahip siklonlar bulunan elektrikli süpürgeler önem arz ediyor.

Elektrik süpürgesinden salınan havanın temiz olduğundan emin olmak zorundayız. HEPA filtreli ürünler 0,3 mikron kadar küçük parçacıkların yüzde 99,97’sini yakalayabiliyor.

Yeni nesil Hava temizleyici fanları da polen, bakteri, küf, toz akarı döküntüleri ve evcil hayvan kepeği gibi ince toz parçacıklarını yakalamada oldukça etkili. HEPA filtreler tek başına kimyasal dumanları veya diğer gazlardan olan benzen, NO2 (Azot Dioksit) ve koku gibi Uçucu Organik Bileşikleri (VOC) temizleyemeyebilir.

Bu filtreleme sistemi nasıl çalışıyor? Teknoloji neler sunuyor?

İyi bir elektrikli süpürge filtrasyon sistemi, 0,3 mikron kadar küçük partiküllerin yüzde 99,97'sini yakalayarak yalnızca temiz havayı dışarı vermelidir.

İyi hava temizleyiciler, 360° HEPA filtre ve aktif karbon granül tabakalarının birleşimi sayesinde havada bulunan ultra ince partikülleri ve zararlı uçucu organik bileşikleri yok etmelidir.

Tamamen kapalı filtre sistemi, hava akışının filtreden çıkmasına izin vermez. Bu nedenle makinenin, havayı kirletici parçacıklar ve gazlardan düzgün bir şekilde arındırdığından emin olabilirsiniz. HEPA filtreler toz, polen ve evcil hayvanlardan dökülen deri parçası gibi kirletici partikülleri havadan uzaklaştırır, ayrıca aktif karbon granülleri olan Uçucu Organik Bileşikleri (VOC'), NO2 (Azot Dioksit) ve diğer gazları da emer. Fan işlevselliğiyle temiz havanın yalnızca makinenin bulunduğu köşeye değil tüm odaya yayılmasını sağlar.

Hava monitörü, iç mekân hava kalitesine dikkat etmenizi sağlayarak bilgilendirmeye yardımcı olsa da sizi mevcut kirleticilerden korumaz. Gerçekten etkili olan şey, bu bilgileri veya verileri değişime müdahale etmek için kullanabilmenizdir.

Bir makine, havadaki kirleticileri otomatik olarak izleyerek bir cep telefonu uygulaması ve LCD ekran aracılığıyla solunan havayla ilgili bilgileri sunan akıllı sensörlerle donatılmışsa, kullanıcılar evlerindeki hava kalitesini koruyabilir ve kirletici seviyesi yükselmeye başladığında müdahale edebilir. Kullanıcılar, hava kalitesi geçmişini kontrol ederek, hava kirliliğinin en çok artış yaptığı zamanların bilgisine ulaşabilir. Alerji mevsimlerinde veya yemek pişirirken hava kirliliği daha yüksek olabilir.