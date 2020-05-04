Toyota'nın hibrit otomobil satışları 15 milyonu aştı

Toyota açıklamasına göre, marka, Avrupa’daki hibrit araç satışlarında 2,8 milyon adedi geçerek önemli bir başarıya ulaştı. Markanın tüm Avrupa’da hibrit araç satış payı yüzde 52’ye ulaşırken, Batı Avrupa’da ise bu yüzde 63’e yükseldi.

Marka, Türkiye’de ise 2009 yılından bugüne kadar 23 bin 659 adetlik hibrit otomobil satışı gerçekleştirdi. Bugün Türkiye’de trafikte bulunan her 100 hibrit araçtan 93’ü Toyota logosunu taşıyor.

Açıklamaya göre, 1970’li yıllarda hibrit araçları geliştirme kararı alan Toyota, Kyoto Protokolü’nün imzalandığı 1997’de ilk nesil Prius’u tanıtarak çevresel hareketlere hız kazandıran ilk marka olarak otomotiv sektöründe öne çıktı. Bugün 15 milyonu aşan hibrit araç satışı elde eden Toyota, benzinli ve elektrikli motoru kombine eden bu teknoloji sayesinde çevreye önemli katkılar sağlamış oldu.

Hibrit teknolojisi sayesinde, eşdeğer benzinli araçlara göre 120 milyon tondan daha fazla karbondioksit emisyonunun salımı da bu şekilde engellenmiş oldu. Dünya çapında farklı segmentlerde ve gövde tiplerinde 44 hibrit araç modeli sunan Toyota, hibrit ve elektrikli araçların yaygınlaşması adına önemli rol üstleniyor.

Hibrit araçlarını geliştirmeye devam eden Toyota, günümüzde 4’üncü nesil hibrit sistemi sunarak daha düşük emisyonlar ve daha iyi yakıt ekonomisi de sağlayabiliyor.