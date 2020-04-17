Toyota'dan sağlık hizmetlerinin aksamaması için yeni çözüm: E-Care

Şirketin geliştirdiği ve geleceğin hareket serbestisini temsil eden E-Care Konsept Aracı, sağlık hizmetlerini hızlandırıp ileri bir botuya taşırken, aynı zamanda daha güvenli ve risksiz bir ulaşım sunuyor.

E-Care ile geleceğin tıbbi muayenesinden örnekler veren şirket, sunduğu otonom araç hizmetiyle birlikte hastaların sorunsuz ve hızlı bir şekilde istenen yere taşınmasını sağlıyor. Bununla birlikte yoldayken doktor ile iletişim kurma şansı veren teknoloji, hastanın tıbbi muayenesinin dahi uzaktan yapılabilmesine imkan tanıyor.



Aracın geliş saatini, evde bekleyen hastaya bildiren otonom araç, aynı zamanda hastanın ailesine de ulaşım detayları ve hastanın sağlık sonuçları hakkında bilgilendirme yapıyor. Sahip olduğu tıbbi tanı konseptleriyle birlikte hastanın çeşitli değerlerini uzaktan doktora iletebiliyor. Toyota'nın E-Care konsepti, koronavirüs gibi salgınların olduğu dönemlerde, büyük önem taşıyan sağlık hizmetlerinin aksamamasını amaçlıyor.