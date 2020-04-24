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Teknoloji
Haber Giriş: 24.04.2020 - 13:14,Son Güncelleme:

TOSFED Dijital Şampiyonası projesi duyuruldu

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TOSFED Dijital Şampiyonası projesi duyuruldu
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Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) 7’den 77’ye herkese açık olan TOSFED Dijital Şampiyonası projesini duyurdu. Motor sporları severlerin evlerinden katılabileceği yarışlar iki ayrı şampiyona olarak gerçekleştirilecek. İlk etapta PlayStation 4 platformu ve GranTurismo GT Sport kullanılacak TOSFED Dijital Pist Şampiyonası ile başlayacak projenin ikinci etabı ise TOSFED Dijital Ralli Şampiyonası olacak. Twitch.tv kanalından da canlı olarak yayınlanacak yarışlar, Mayıs ayında başlayacak.

Sezon sonunda pist branşının şampiyonu, 23-25 Ekim tarihlerinde Fransa’da düzenlenecek olan ‘FIA Motorsport Games’ organizasyonunun dijital kategorisinde ülkemizi temsil etme hakkı kazanırken, ralli branşında şampiyon olacak pilota da para ödülü verilecek. 

TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, projenin kendilerini çok heyecanlandırdığını belirterek “Son yıllarda yeni neslin çok rağbet gösterdiği alanlardan biri olan dijital motor sporlarında kendini yetiştirip gerçek pistlere adım atan birçok global sporcumuz bulunuyor. TOSFED olarak 1 yıldır çalışmalarına devam ettiğimiz ve içinde bulunduğumuz zor süreçte ‘evde kal’ çağrılarımızı destekleyen bu önemli organizasyona her yaş grubundan büyük bir katılım bekliyoruz.” açıklamasını yaptı.

Yarışlara katılım ve lisans detayları TOSFED resmi web sitesi ve sosyal medya hesaplarından paylaşılacak.

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