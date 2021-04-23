Torrent dosyası nedir ve nasıl açılır? Torrent dosyası açma işlemi ve program önerisi

Bir torrent dosyası, normalde .torrent uzantısıyla kullanmakta ve bu uzantı ile birlikte gelmektedir. Bu tür dosyaların içerisinde bazı dosyalara dair bilgiler saklanır.

TORRENT Dosyası Nedir?

Torrent dosyası, genelde çok çeşitli bilgileri muhafaza eden meta verileri içeren bir bilgisayar dosyası olarak karşımıza çıkmaktadır. Normal koşullarda bir torrent dosyası .torrent uzantısı kullanmaktadır. Bu dosya türünün İçerisinde bazı dosyalara dair bilgiler yer alır. Söz konusu bu bilgiler ise daha sonra kullanıcıların gerçek dosyaları kişisel bilgisayarlarına daha kolay bir şekilde indirme olanak sağlayan Transmission, uTorrent ya da BitTorrent gibi yazılımlar tarafından kullanılmaktadır.

TORRENT Dosyası Nasıl Açılır?

Torrent dosya türleri temelde ilişkili bir dosyayı yahut bir dosya grubunu indirme işlemini gerçekleştirmeyi sağlayan çevrim içi bilgi bağlantıları olarak varlık göstermektedirler. Bunun anlamı bir torrent dosyasının açılabilmesi için BitTorrent gibi bir programa ihtiyaç var demektir. Torrent dosyalarını Windows, Mac ve Android tabanlı sistemler üzerinde açmak mümkün olmaktadır. Ancak iPhone yahut iPad’de açamak mümkün olmamaktadır.

TORRENT Dosyası Açma İşlemi

Bir TORRENt dosyasını açmak için çeşitli yöntemler kullanılabilmektedir. Bunlardan biri de qBitTorrent İnternet sitesini açmak olacaktır. Bu siteyi açmak için ise atılacak adımlar şu şekildedir:

- Birinci adım: Kullanılmakta olan bilgisayarın internet tarayıcısına yazılan https://www.qbittorrent.org/download.php adresine gitmektir.

İkinci adım: Bir indirme bağlantısı seçilir ve bilgisayarda kullanılmakta olan işletim sistemine bağlı olarak aşağıdaki seçeneklerden birine tıklanır:

Üçüncü adım: Bilgisayara indirilen kurulum dosyasının üzerine çift tıklanır ve böylece dosya açılır.

Dördüncü adım: qBitTorrent uygulaması bilgisayara yüklenir. Bilgisayarda mevcut olan işletim sistemine bağlı olarak aşağıdakiler uygulanır:

Windows - İstendiği zaman Evet seçeneğine tıklanır ve sonrasında ekrana gelen yükleme yönergeleri takip edilir.

Beşinci adım: Torrent dosyana fare ile çift tıklanır. qBitTorrent uygulamasını yükleme sırasında tüm torrent dosyaları qBitTorrent yazılımı ile ilişkilendirildiği için torrent dosyası qBitTorrent üzerinden açılır.

Ancak burada dikkaet edilmesi gereken en önemli konu; yalnızca güvenilir bir kaynak olduğundan emin olunan bir web sitesi yahut kişiden torrent dosyaları almaktır. Ayrıca, eğer bilgisayara bir torrent dosyası indirecek ise, Malwarebytes, AVG yahut Avast gibi antivirüs ve casus yazılım karşıtı olan bir programının bulunduğundan emin olmak gerekir.

Altıncı adım: İstenilen zamanda I Agree seçeneği (Kabul Ediyorum) tıklanır. I Agree seçeneğine tıkladığında dosyanın "Kaydet" penceresi ekrana gelir. İlerleyen süreçte bir dosyayı qBitTorrent’te açarken I agree’ye tıklamaya gerek kalmaz.

Yedinci adım: Bir kaydetme konumu seçilmelidir. Bunun için "Kaydet" metin kutusunun yanında yer alan klasör simgesine tıklanır ve sonrasında bir klasör seçilerek Klasör Seç seçeneğine tıklanır. Bu, torrent dosyanın yahut dosyalarının kaydedileceği klasördür.

Mac’te ise, Klasör Seç yerine Seç’e tıklanır.

Sekizinci adım: TAMAM butonuna tıklanır.

Dokuzuncu adım: Torrent’in dosyalarına bakılır. Torrent indirme işlemi gerçekleştirirken torrent’inin indiği klasöre gidilir ve bu klasör açılarak torrent’in dosyalarına bakılabilir. Burada Torrent’in klasörü torrent dosyan ile aynı adda görüntülenmektedir.

TORRENT Dosyası Açma Programı

Bir TORRENT Dosyasını açmak için kullanılabilecek pek çok program seçeneğinin varlığı söz konusudur. Bunlardan biri de Azureus programı olarak öne çıkmaktadır. Bu programlar sayesinde Bir TORRENT dosyasını açmak çok kolay bir hale gelmektedir.