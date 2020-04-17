Topraksız tarımla patatesin toprak altındaki unsurlarının genetiği çıkartılıyor

Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Emin Çalışkan, kampüs içindeki serada gazetecilere yaptığı açıklamada, "Aeroponi" adı verilen topraksız tarım tekniğinin genellikle mini yumru elde edilmesinde kullanıldığını söyledi.

Toprakta yetiştirilen patates bitkisinden ortalama 5-6 mini yumru alınabildiğini anlatan Çalışkan, topraksız tarım tekniğiyle 40'a kadar mini yumru elde edilebildiğini bildirdi.

Çalışkan, Aeroponi sistemiyle patatesin toprak altı organlarının genetik mekanizmasını anlamaya çalıştıklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bunu toprakta yetişen bitkiden yaptığımız zaman köklerin tamamını ölçmemiz mümkün değil. Ama bu sistemde kökler boşlukta büyüdüğü için daha kolay. Burada 200 farklı genotip var. Biz bunların kök büyüklüklerini, kökün genişliğini, stolon dallanmasını ve yumru oluşumunu kaydettikten sonra dizilimine bakarak kök büyümesini etkileyen genler var mı, bunlar genetik olarak mı düzenleniyor yoksa çevreden mi kaynaklanıyor, bu unsurları ortaya koyacağız. Bu alanda dünyadaki ilk çalışma. Söz konusu proje, bir arkadaşımızın doktora tezi olarak yürüyor."

Bu sistemde genetik yapısı birbirinden farklı birçok patates çeşidini yan yana ekebildiklerini aktaran Çalışkan, "Aeroponi sistemde kök sistemini bütün boyutlarıyla daha net görebildiğimiz için bu çeşitlerin önce kök verilerini elde ediyoruz. Büyüklüklerini, uzunluklarını, ağırlıklarını, daha sonra da bunları elimizdeki genetik verilerle karşılaştırarak aralarındaki ilişkiyi ve bunların bitkinin hangi kromozomunda bulunduğunu ortaya koymuş olacağız." bilgisini verdi.