Toplum Gönüllüleri Vakfı ile dikkat çeken proje

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Portre fotoğraf çekme özelliğiyle fark yaratan ve 'Bugün Modum Portre Modu' sloganı ile lanse edilen Reno6'nın bu özelliğinden yola çıkarak gerçekleştirilen projede ünlü fotoğrafçı Sefa Yamak'ın kadrajından Toplum Gönüllüsü gençlerin portreleri çekildi. Çekilen portreleri ve portrelerin ardındaki öyküler 'Bir Hikayemiz Var' isimli sergiyle tanıtıldı.



Uzun yıllardır Toplum Gönüllüleri Vakfı'nda gönüllülük yaparak ihtiyaç sahiplerine destek olan gençlerin, sosyal fayda yaratan projelerine destek olmak ve gönüllülük hikayelerinin bir parçası olmanın hedeflendiği projede Reno6 ile çekilen fotoğraflar NFT sisteminde açık artırma yöntemiyle satışa sunuluyor.



'Portraits of Inspiration' isimli NFT koleksiyonu, 23 Kasım – 30 Kasım 2021 tarihleri arasında Opensea platformunda açık artırma yöntemiyle satışa çıkarıldı. NFT eserinin satışından elde edilen gelir Toplum Gönüllüleri Vakfı yararına bağışlanacak.