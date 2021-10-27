Toplama bilgisayarlarda parça uyumsuzluğu derdi sona eriyor

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Yaşamın her anında kullanıcılarının yanlarında bulunan bilgisayarlara yönelik ihtiyaçlar değişim gösteriyor. Kimleri için çok güçlü ekran kartına sahip bilgisayarlar gerekiyorken, kimileri için de depolama ya da işlemci önem arz ediyor. Ayrıca kullanım alanlarına göre çoğu zaman ihtiyaçların belirlendiği laptop ve masaüstü bilgisayarlarında kullanıcıların kendilerine en uygun bilgisayarları oluşturmaları da çoğu zaman sonuçsuz kalabiliyor.



Casper, bilgisayarların, her bileşeninin elektriksiz üretim ortamında test edilip, sistem ayarlarının uygulanıp, tüm güncellemeleriyle birlikte güvenli bir şekilde yüzlerce seçenek arasından oluşturulabildiği konfigürasyon özelliği ile kullanıcıların istedikleri cihazlarının fabrika ortamında üretilmesini sağlıyor.

Çoğu kullanıcı bilgisayar alımlarında önceliğini kullanım alanlarına göre belirliyor. Belirlenen kullanım alanına uygun olarak da gerekli donanımı sağlayan bilgisayarlar araştırmaya başlanıyor. Genellikle istedikleri özellikteki bilgisayarları bulamayan kullanıcıların yıllarca başvurduğu geleneksel yöntem ise “toplama” bilgisayarlar oluyordu.



Ancak istenilen özellikteki bilgisayarların profesyonel bir ortamda yaratılmaması ve uyumluluğunun ölçülmeden hazırlatılması toplama bilgisayarlarda büyük hüsrana yol açıyor. Tam burada kullanıcılarının yıllarca yaşadığı probleme bilgisayar konfigürasyonu ile çözüm oluşturan şirket, toplama bilgisayarlarda yaşanması muhtemel parça uyumsuzluğu risklerini ortadan kaldırmak adına en uyumlu ve uygun parçaları fabrika ortamında yapılan testler sonucunda kullanıcılara ulaştırıyor.