Toplama bilgisayar alacaklar için yeni dönem

Günümüzün zorlu koşullarında devam eden evden çalışma ve eğitim günlerinde, kurumların, öğrencilerin iş ve eğitim süreçlerinin aksamaması için yüksek verimli, güçlü teknolojik donanım ve alt yapı oldukça önem kazanıyor. Casper ise bu kapsamda resmi sayfasından AIO, laptop, dizüstü ve masaüstü bilgisayarlar konfigüre edilebiliyor.

Casper ile kendi donanım istekleriniz doğrultusunda bilgisayarınızın özelliklerini, fiyatını ve performansınızı belirleyebilir, ihtiyacınız olan sistemi güvenli bir şekilde oluşturabilirsiniz. Seçmiş olduğunuz donanım özellikleri ve kasa yapısını siparişiniz ile Casper üretim tesisinde güvenlik önlemleri doğrultusunda elektriksiz ortamda montajlanıyor, çoklu uyumluluk testlerinden geçiyor. Testleri başarıyla tamamlanan kişiye özel cihazlar, yerinde paketlenerek kullanıcılara ulaştırılmak üzere yola çıkartılıyor.

Şirket, hem masaüstü hem dizüstü bilgisayarlarınız için; depolama, grafik kartı, işlemci, güç kaynağı, bellek, kablosuz bağlantı, soğutma sistemi ve ekran boyutu teknolojilerine ait birçok seçenek sunuyor.

casper.com.tr adresinden sipariş edeceğiniz modeli seçerek işleme başlayabilirsiniz.

Öncelikle bilgisayarı kullanım amacına göre model ve işletim sistemi belirlenmeli. Ev, ofis, oyuncu bilgisayarları için farklı işletim sistemleri, ekran kartları, güç kaynakları, depolama alanları seçenekleri değerlendirilmeli.