Toplam değeri 220 TL'yi bulan iki oyun bedava oldu

Steam ile birlikte dijital oyun platfomu tarafında güçlü isimlerden biri olan Epic Games, yeni aboneler kazanabilmek için çeşitli kampanyalar düzenliyor, bazı popüler oyunları ücretsiz dağıtmaktan geri durmuyor. Şirket, bu hafta değeri 220 TL'yi bulan iki oyunu bedava yapmaya karar verdi.

Hitman ile Shadowrun Collection isimli oyunlar, gelecek hafta boyunca ücretsiz olarak indirilebilecek. Epic Games aboneliği olan kullanıcıların hesaplarına girmesi ve oyunları hesabına eklemesi yeterli. Aboneliğin ücretsiz olduğunu da belirtelim.



2016 yılında satışa sunulan Hitman, satışa çıktığı günlerde oyunculardan büyük ilgi görmüştü. Dünyanın farklı bölgelerine giderek suikast görevlerini yerine getirdiğiniz oyunda hedefinizi yok etmek için pek çok yolunuz bulunuyor.

Shadowrun Collection, Shadowrun serisinin üç farklı oyununu içeren bir paket ve oyunculara sıra dışı bir taktiksel RPG deneyimi sunuyor.

Kampanya, 3 Eylül Saat 18:00'de sona erecek. Şirket, sonraki hafta ise Into the Breach isimli oyunu bedava dağıtacak.



