Tony Hawk’s Pro Skater 1 ve 2’nin Remastered sürümü geliyor

Kaykay dünyasına damga vuran video oyunu geri döndü. Tony Hawk ve Crash Bandicoot N. Sane Trilogy ile Crash’e yeniden can veren Vicarious Visions bir araya gelerek hayranlara başarılı Tony Hawk serisinin ilk iki oyunu olan Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2’nin Remastered versiyonlarını sunacak. Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 oyuncuların 90’lar ve 2000’lerden hatırladığı tüm orijinal bölümlere, kaykaycılara, hareketlere ve fazlasına yeni yaratılan bölümler de ekleyecek. Bu aslına sadık Remaster versiyonunda ayrıca orijinal serinin en ünlü şarkıları da bulunacak. 4 Eylül 2020’de yayınlanacak olan Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 PlayStation 4, PlayStation 4 Pro, Xbox One X dahil olmak üzere Microsoft Xbox One cihaz ailesi ve Epic platformu yoluyla PC için tek bir paket halinde sunulacak.

Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 ayrıca tüm serinin oyunlarından oyuncuların en sevdiği özellikleri de içerecek ve ayrıca hem online, hem yerel oyunlar için orijinal çok oyunculu modlara da sahip olacak. Create-A-Park ve Create-A-Skater modları da geri dönüyor. Create-A-Park modunda artık daha da fazla kişiselleştirmeye imkan veren kapsamlı bir editör var. Oyuncular parklarını online olarak arkadaşlarıyla paylaşabilecek, kaykaycıları yeni kişiselleştirme özellikleriyle giydirebilecekler. Ayrıca oyuncular aralarında Tony Hawk, Bucky Lasek, Steve Caballero, Geoff Rowley, Andrew Reynolds, Elissa Steamer, Chad Muska, Eric Koston, Rodney Mullen, Rune Glifberg, Kareem Campbell, Jamie Thomas ve Bob Burnquist’in de bulunduğu orijinal profesyonel kaykaycılar arasından en sevdiklerini seçebilecekler. Remaster versiyonunda eskisinden de fazla hedef olacak ve yeni eklenen mücadeleler oynanış zevkini arttıracak.

Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 tüm dünyada satışa sunulacak. Dijital Deluxe versiyon içerisinde ekstra içerik ve oyun içi ekipmanlar bulunacak. İçerisinde Digital Deluxe içeriği ve sınırlı üretim Birdhouse kaykayı bulunan Koleksiyon Versiyonu da satışa sunulacak.