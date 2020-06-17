Tom Clancy's Rainbow Six Siege Steel Wave Operasyonu erişime açıldı

Year 5 Pass sahipleri yeni Operatörlerle hemen oynayabilirken, geri kalan oyuncular 23 Haziran'dan itibaren Nam veya R6 Kredilerini kullanarak bu operatörleri açabilecekler. Ev haritası yenilemesi de dahil olmak üzere ek sezonluk yeni içerikler tüm oyunculara ücretsiz olarak sunuluyor. 5. yıl 2. sezon 29 Haziran'da Battle Pass “Tour De Force”u da ağırlayacak.

Steel Wave Operasyonunda, oyuncular iki yeni Operatörle tanışacaklar:

Norveçli Saldıran Ace, dikey herhangi bir yüzeye yapışan ve birbiri ardına 3 panele kadar yavaşça yıkan, atılabilir ve yapışkan bir cihaz olan S.E.L.M.A. ile donatılmıştır. S.E.L.M.A. cihazı neredeyse tüm savunma cihazlarına atılabilir ve onları kolları veya su patlayıcıları ile yok edebilir.

Güney Afrikalı Savunan Melusi, Banshee konuşlandırılabilir elektronik cihazlarla donatılmıştır. Doğrudan görüş alanında olan tüm saldıranlara yavaşlama etkisi uygular. Banshee, bir saldıran menziline girdiğinde tanımlanabilir bir ses çıkardığı için bir istihbarat aygıtı olarak da kullanılabilir.

Bu iki yeni Operatöre ek olarak, oyuncular yeniden elden geçirilip yeniden tasarlanmış bir Ev haritasını keşfedebilecekler. Ev sahipleri hem ailesini, hem de kat planlarını genişletti, iki katlı büyük bir eklenti, oyuncuların çarpışacakları yeni hedef alanları ve giriş noktaları ekledi. Harita üzerinde, oyun tekniğini geliştirmek amacıyla ek değişiklikler de deneyimlenebilir.

Steel Wave Operasyonu ayrıca Savunanların yeni bir ikincil aygıtı olan Yakınlık Alarmı'nı tanıttı. Bu küçük, atılabilir yapışkan cihaz, yaklaşıp görüş alanına giren bir Saldıran olduğunda Savunanları yüksek sesle uyaran önemli bir ikaz aracı.

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