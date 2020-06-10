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Teknoloji
Haber Giriş: 10.06.2020 - 07:13,Son Güncelleme:

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege kısa süreliğine bedava oldu

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Tom Clancy’s Rainbow Six Siege kısa süreliğine bedava oldu
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Tom Clancy’s Rainbow Six Siege platforma bağlı olarak 11 - 15 Haziran tarihleri arasında ücretsiz olarak oynanabilecek. İlgilenenler, tüm haritalara, oyun modlarına ve 20 temel Operatöre anında erişim de dahil olmak üzere Rainbow Six Siege topluluğundaki 60 milyondan fazla oyuncuya katılabilirler.

Ücretsiz Hafta Sonu’na katılan tüm oyuncular oyunu satın alırlarsa ilerlemelerini sürdürebilir, kazandıkları oyun içi içerikleri saklayabilir ve kesintisiz oynamaya devam edebilirler. Ayrıca oyuncular stok kodu ve platforma bağlı olarak 11 - 17 Haziran tarihleri arasında Ana oyun (yalnızca PC için), Deluxe, Gold ve Ultimate Sürümlerinde %70'e varan indirimden yararlanabilirler. Buna ilave olarak oyunu Ubisoft Store üzerinden satın alırlarsa PC'de %20 ek indirimden faydalanabilirler.

Ek olarak, Tom Clancy's The Division 2'ye sahip olan ve Haziran ayının Ücretsiz Hafta Sonu’na katılan tüm oyuncular The Division 2'deki ajanları için 5 parçalı bir “Thermite Outfit” edinecekler. R6S sahibi olmayan veya geçmişte bir Ücretsiz Hafta Sonu’na katılmamış olan Division 2 oyuncuları hala Haziran Ücretsiz Hafta Sonu sırasında bu ödülü kazanabilirler. Halihazırda TCTD2 sahibi olan R6S oyuncuları Ubisoft Club'da ödülü açacaklar. Ayrıca, Nisan ayındaki promosyonun bir uzantısı olarak, Rainbow Six Siege oyuncuları hala The Division 2 tam oyununu veya ücretsiz denemesini oynayarak Ela The Division 2 Setini kazanabilirler. 

Şimdi Test Sunucusunda başladı; gelecek olan Steel Wave Operasyonu, Norveç ve Güney Afrika'dan yeni bir Saldıran ve Savunan, Ace ve Melusi'nin yanı sıra Savunanlar için yeni bir ikincil cihaz olan Yakınlık Alarmı’nı tanıttı. Ev haritası da tamamen yeni bir görünüm ve geliştirilmiş yönlendirme ve akış ile elden geçirildi.

Ücretsiz Hafta Sonu indirimi PC, Xbox ve PlayStation mağazaları için belirli tarihlerde sunuluyor ve tarihler ile indirimler değişiklik gösterebilir.

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