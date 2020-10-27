Tom Clancy’s Rainbow Six Siege için sürpriz etkinlik

Sugar Fright isimli bu etkinlik, 27 Ekim'den 10 Kasım'a kadar toplam iki hafta sürecek. Şeker ve ölümle dolu fantastik bir dünyada oyuncular kabuslarını defalarca yeniden yaşamak zorunda kalacak. Tek kaçış umutları, bu acımasız oyunu kazanmaya yetecek kadar şeker toplamak olacak.

Candy War'da oyuncular, elendikten sonra rakiplerinin düşürdüğü şekerleri toplamalı. Ancak Tom Clancy’s Rainbow Six Siege tarihinde ilk kez oyuncular yeniden dirilebilir ve intikam alabilir. Bu etkinlik, özellikle bu oyun modu için oluşturulmuş yepyeni bir haritada gerçekleşiyor ve bu harita yalnızca etkinliğin oynama listesi boyunca kullanılabilir.

Sugar Fright etkinliği; Zofia, Capitao, IQ, Nomad, Thermite, Castle, Ela, Frost, Goyo ve Pulse için özel kişiselleştirme içeren 30 ögeye sahip kendi Koleksiyonuyla birlikte geliyor. Bu kukla tasarımları, oyuncuların Candy War modunu oynamak için bu Operatörleri seçerek oyunda görebilecekleriyle aynı. Oyuncular özel bir Etkinlik Mücadelesi yoluyla Sugar Fright paketlerini kazanabilir, ana ekranın Paketler bölümünde her biri 300 R6 Kredisi veya 12500 Nam karşılığındaki paketleri satın alabilirler.



