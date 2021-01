Tom Clancy's Rainbow Six Siege için önemli güncelleme

Hem Hudut hem de Sahil haritalarının unsurlarını birleştiren Stadyum haritası oyuna geri döndü. Derecesiz Bomba modunda Seç ve Yasakla ile 3 dakika uzunluğunda 3 rauntta tüm operatörler açık olacak. Kaptanlar (Mira, Capitão, Ash ve Vigil) ve ekipleri, Battle Pass temalı kıyafetleri giyecekler.

Six Invitational 2021 Battle Pass’i, 22 Şubat'a kadar ücretsiz yol ve 1200 R6 Kredisi karşılığında seçkin yol ile devam ediyor. Bu yıl Battle Pass, 100 kademede 22 Şubat'tan önce kazanabileceğiniz 135 ödül içeriyor. Kademelerde ilerleyerek kaptanlar ve takım arkadaşları için özel teçhizatın yanı sıra ilave özel içerikler edinin. Bu Battle Pass’te elde edilen gelirin %30'u, maksimum 3 milyon ABD dolarına kadar Six Invitational 2021 ödül havuzunu destekleyecek.

9-21 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek olan yarışma, Rainbow Six Siege rekabet sezonunun geldiği son nokta ve hepsi şampiyonluk unvanı ve ödül havuzundan pay almak için yarışan dünyanın en iyi takımlarını içeriyor. Bu yıl Six Invitational, Paris, Fransa'da bir LAN ortamında yarışacak olan 20 takımı bir araya getirecek.



Yarışma, sağlık kuruluşları ve yerel makamların yönergeleri doğrultusunda katı sağlık önlemleri izleyecek. Güvenlik nedeniyle, bölgede herhangi bir seyirci olmayacak. Rainbow Six Siege ile ilgilenenler bu etkinliğe Twitch ve YouTube üzerinden dijital olarak katılabilecek.