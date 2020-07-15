Tom Clancy’s Elite Squad ne zaman çıkacak? İşte o tarih

Ubisoft Owlient tarafından geliştirilen Tom Clancy’s Elite Squad, Tom Clancy’s Ghost Recon, Splinter Cell, The Division ve Rainbow Six gibi video oyunu serilerine dayanan askeri bir mobil RPG oyunu. Oyuncular ilk defa Tom Clancy’s evreninden Caveira, Sam Fisher, El Sueño, Montagne, Nomad ve daha fazlası dahil olmak üzere efsanevi karakterlerden oluşan bir ekip kurabilecekler.

Oyuncular sayısız silah, donanım parçaları ve en ölümcül kadroyu kurmak ve geliştirmek için eşsiz yeteneklere sahip 70 ikonik karaktere erişebilir. Komutan olarak oyuncular, Tom Clancy’s The Division'dan Operasyon Üssü ve Tom Clancy’s Splinter Cell Conviction'dan Malta ve Valletta da dahil olmak üzere en efsanevi savaş alanlarında dinamik 5e5 çatışmalarda takımlarını yönetecek. Oyuncuların, galibiyeti elde etmek için savaş sırasında oyun gidişatını etkileyen komutları en iyi anda vermeleri ve rakip takımlarını yenmeleri gerekecek.

Tom Clancy’s Elite Squad, oyuncuların dünyayı kurtarmak için yeni bir tehditle yüzleşmek zorunda kalacakları yeni bir Tom Clancy’s anlatısını tanıtan bir hikaye modu içeriyor. Hikaye modu, çeşitli açılabilecek askerler ve benzersiz anlatı sahneleri ile birçok bölüm içerecek.

Hikaye modu ile birlikte, oyuncular PvP savaşları için arenadaki diğer ekiplere meydan okuyabilir ve hatta rekabetçi bir deneyim için destansı birlik savaşlarında güçlerini birleştirebilirler.

Oyuncular, oyun dünya çapında çıktığında özel ödüllerini almak için App Store ve Google Play'de ön kayıt yapabilirler.



