Tom Clancy's Elite Squad mobil cihazlara geldi

Oyuncular sayısız silah, donanım parçaları ve en ölümcül kadroyu kurmak ve geliştirmek için farklı yeteneklere sahip 70 ikonik karaktere erişebiliyor. Komutan olarak oyuncular, Tom Clancy’s The Division'dan Operasyon Üssü ve Tom Clancy’s Splinter Cell Conviction'dan Malta ve Valletta da dahil olmak üzere en efsanevi savaş alanlarında dinamik 5e5 çatışmalarda takımlarını yönetecek.

Tom Clancy’s Elite Squad, oyuncuların dünyayı kurtarmak için yeni bir tehditle yüzleşmek zorunda kalacakları yepyeni bir Tom Clancy’s anlatısını tanıtan bir hikaye modu içeriyor. Hikaye modu, çeşitli açılabilecek askerler ve benzersiz anlatı sahneleri ile birçok bölüm içerecek.

Hikaye modu ile birlikte, oyuncular yoğun PvP savaşları için arenadaki diğer ekiplere meydan okuyabilir ve hatta sürükleyici ve rekabetçi bir deneyim için birlik savaşlarında güçlerini birleştirebilir.



Ubisoft Owlient tarafından geliştirilen Tom Clancy’s Elite Squad, Caveira, Sam Fisher, El Sueño, Montagne, Nomad ve daha fazlası dahil olmak üzere Tom Clancy’s dünyasından karakterler içeren askeri bir mobil RPG oyunu.



