Toko Crypto ne zaman çıkacak, dağıtılacak?
Toko Crypto, Binance Launchpad aracılığıyla kripto para yatırımcılarının cüzdanlarına yatırılacak. Binance tarafından duyurulan 19. proje olma niteliği taşıyan Toko Crypto (TKO), Binance Launchpad üzerinden başvuran kişilere, 7 günlük ortalama BNB bakiyesi hesaplanarak hesaplara aktarılacak. Peki, Toko Crypto ne zaman çıkacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
Toko Crypto, 07 Nisan Çarşamba günü saat 03.00'a (TSİ) kadar 7 gün boyunca kaydedilen BNB verilerine göre hesaplara aktarılacak. Her kullanıcı için nihai BNB tutma tutarı, daha önce duyurulan Günlük Ortalama BNB Bakiyesi hesaplaması kullanılarak 7 günün ortalaması olarak belirlenecek.
TOKO CRYPTO NE ZAMAN ÇIKACAK?
07/04/2021 saat 12.00 (TSİ): Alacağınız token miktarı hesaplanacak ve buna karşılık gelen BNB tutarı, daha önce kilitlenmiş olan BNB bakiyenizden düşülecek. Bu işlem tamamlandıktan sonra hem TKO hem de BNB tokenleriniz spot cüzdanınıza transfer edilecek.