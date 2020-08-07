Tofaş ve Vodafone Business'tan dijital dönüşümde iş birliği

Şirket açıklamasına göre, Vodafone, "Özelleştirilmiş Mobil Şebeke" (MPN) ile işletmelerin ihtiyaç ve isteklerine özel hizmet sunuyor. Türk otomotiv sanayiinin şirketlerinden Tofaş, büyüme stratejilerine temel oluşturmak amacıyla planladığı 5G'ye hazırlık yatırımlarında çözüm ortağı olarak Vodafone Business'ı seçti.

İş birliği çerçevesinde Tofaş, Bursa'daki yıllık 450 bin araç üretim kapasitesi olan, 350 bin metrekaresi kapalı olmak üzere 1 milyon metrekarelik alanda faaliyet gösteren fabrikasında Vodafone Business'ın insanları ve nesneleri Özelleştirilmiş Mobil Şebeke teknolojisiyle birbirine bağlayacak. Şu anda kullandığı kablosuz ve sabit network bağlantılarını Özelleştirilmiş Mobil Şebeke ile değiştirecek olan Tofaş, bu yatırımıyla otomotiv sektöründeki dönüşüme öncülük etmiş olacak.

Özelleştirilmiş Mobil Şebeke sayesinde Tofaş'ın Wi-Fi bağlantısı değiştirilecek, tesisin farklı bölgelerine dağılmış makinelerden ve nesnelerin interneti sensörlerinden veri toplayan Akıllı İstasyonlar'ın ve üretim hattında yer alan sıkma makinelerinin bağlantıları sağlanacak. Tofaş, işletme için kritik olan hizmetlerle üretim ağları gibi servisleri tesislerinde kurulan lokal şebeke aracılığı ile güvenli, hızlı, düşük gecikmeli ve kesintisiz şekilde sürdürebilecek. İnsanların, stokların, araçların lokasyonlarının belirlenmesi ve güvenliğin sağlanması, operasyonel etkinliğin artırılması ile iş gücü yönetimine destek sağlanması bu teknolojinin sunduğu diğer avantajlar olacak.

"Türkiye'nin 5G hazırlıklarına öncülük etmeye devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, Vodafone'un "herkes için dijital bir gelecek inşa etme" vizyonuyla çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, 5G'nin gelecekte pek çok teknolojinin altyapısını oluşturacağını, işletmeleri bu geleceğe hazırlamak için çözüm sunduklarını ifade etti.



Vodafone olarak, dünya çapında 5G teknolojisinin gelişiminde kritik rol oynadıklarını aktaran Şahin, şunları kaydetti:

"5G'ye giden yolda Geleceğe Hazır Şebeke altyapımızla müşterilerimizin dijital geleceğe bugünden hazırlanmasına destek oluyoruz. 5G, dijital servislerin ve nesnelerin internetinin akıllı fabrikaları daha esnek ve daha üretken hale getireceği Endüstri 4.0 yolunda önemli bir kilometre taşı olacak. Endüstri 4.0, 'yeni rekabetçilik' kavramının ve küresel rekabet gücünün iyileştirilmesinin de merkezinde yer alıyor. Biz de 50'yi aşkın ülkede 100 milyondan fazla nesneye hayat vererek dünyanın en büyük nesnelerin interneti hizmet sağlayıcısı konumunda bulunan Vodafone Grubu'ndan aldığımız güçle, tam bu noktada devreye giriyoruz.

Uçtan uca dijitalleşme sağlayan çözümlerimizle işletmelerimizin yanındayız. Amacımız Endüstri 4.0 devrimini yapabilmek için ülkemizin ihtiyacı olan dijital sıçramayı güç birliği ile gerçekleştirebilmek. Tofaş ile iş birliğimiz ülkemiz için örnek teşkil edecek. Çünkü 'Özelleştirilmiş Mobil Şebeke', garantilenmiş bant genişliği, son derece düşük gecikme ve korunan veri akışıyla dijital işletmeler için yeni ufuklar açıyor. Global deneyimimizle Türkiye'nin 5G hazırlıklarına öncülük etmeye devam edeceğiz."

"Tofaş network altyapısı, daha yalın ve esnek bir yapıya kavuşacak"

Tofaş Bilgi ve İşlem Teknolojileri Direktörü Özgür Çetinoğlu da gelişen teknolojilerle, hayatın her alanında olduğu gibi; üretim sahasında da akıllı ekipmanlar ve cihazların kullanımının her geçen gün arttığını belirterek, "İhtiyaç duyulan network bağlantı adetleri çözümlerin en hızlı şekilde devreye girmesinde önem arz ediyor. İhtiyacın en yalın ve ekonomik şekilde karşılanması ve gerekliliklere hızlı şekilde cevap verebilmek üzere Vodafone ile Özelleştirilmiş Mobil Şebeke teknolojisini Tofaş'ta hayata geçirmeye kadar verdik." değerlendirmesinde bulundu.

Özelleştirilmiş Mobil Şebeke teknolojisinin ilk fazda 4G ile başlayacağını ve 5G'nin Türkiye'de kullanılmaya başlanmasıyla dönüştürebilecek şekilde kurgulandığını aktaran Çetinoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Proje ile Tofaş network altyapısı, daha yalın ve esnek bir yapıya kavuşacak. Network altyapısı maliyetlerinde toplam sahip olma maliyetlerinde önemli ölçüde azalma sağlayacak. Tüm birimlerimizin ihtiyaçları zamandan tasarruf edilerek saatler içerisinde karşılanabilecek. Ayrıca ilk uygulama alanları sahada çok sayıda kullanımda olan akıllı sıkma sistemleri, endüstriyel bilgisayar ve operatör panellerini içeren akıllı istasyonlar ve kamera sistemleri olacak.

Yakın gelecekte ise Tofaş genelinde kullanımda olan tüm dizüstü bilgisayarları Özelleştirilmiş Mobil Şebeke üzerinden haberleştirerek fabrika içi Wi-Fi ağının sadeleştirmeyi hatta tamamen ortadan kaldırmayı planlıyoruz. Özelleştirilmiş Mobil Şebeke yolculuğumuza 5G ile devam ettiğimizde mevcut ihtiyaçlarımızı karşılamanın ötesinde dijital dönüşüm vizyon ve stratejilerimize paralel olarak bir çok farklı teknolojiyi kullanabilecek haberleşme altyapısına sahip olabileceğiz. İleri seviye Endüstri 4.0 çözümleri ile verimliliğimizi en üst seviyeye çıkartırken müşterilerimize ürünlerimizin en üst seviye kalitede ulaşmasını sağlayacağız."

Özelleştirilmiş Mobil Şebeke; 5G teknolojilerini kullanılarak insanların ve nesnelerin birbirlerine bağlanmasına olanak sağlayan, işletme kullanımına özel sunulan bir network teknolojisi olarak öne çıkıyor.

Bağlantılı çalışanlar, sensör verisi izleme, lokasyon belirleme-takip, endüstriyel nesnelerin interneti kontrolü ve otomasyonu ile video analizi gibi kullanım alanları olan bu teknolojinin işletmelere katkıları arasında; "özel/ayrılmış/paylaşımlı kapsama alanı", "yüksek hız, düşük gecikme", "güvenlik", "garantili hizmet seviyesi sözleşmesi", "ölçeklenebilirlik", "endüstri 4.0"ve "daha fazla alan" başlıkları yer alıyor.