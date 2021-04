TMP dosyası nedir ve nasıl açılır? .tmp dosyası açma işlemi ve program önerisi

TMP dosyaları, bilgisayarınızda kullandığınız herhangi bir program içinde düzenlemeler yaptığınızda, bu düzenlemelerin geri alınabilmesi için otomatik olarak oluşturulmuş dosyalardır.

TMP Dosyası Nedir?

TMP dosyaları otomatik olarak oluşturulur ve kendilerine ihtiyaç kalmayan durumlarda da kolaylıkla silinebilirler. Genellikle bu tip dosyalar program çalışılırken oluşturulur ve çoğu zaman kullanıcılar tarafından fark edilmezler. Aynı zamanda program kapatıldığı zaman kendi kendilerini silerler. Genellikle yedekleme ya da önbellek görevleri için yaratılırlar. TMP dosyalarını çoğu zaman geçici dosyalar da denmektedir.

TMP Dosyası Nasıl Açılır?

TMP dosyalarını açmak çoğu zaman bir şeyi değiştirmez. Zaten bu dosyalar kendi kendilerine oluşturulmakta ve görevleri tamamlandığında da kendi kendilerini silmektedirler. Bu dosyaların kendiliğinden silinmediği durumlarda kullanıcılar bu dosyaları kolaylıkla silebilir. Bu dosyaların silinmesi bilgisayarda herhangi bir soruna yol açmaz. Bu tür dosyalar genellikle not defteri kullanılarak açılmaktadır.

TMP Dosyası Açma İşlemi

TMP dosyalarını açmak için öncelikle dosyanın üzerine gelip sağ tıklamalısınız. Açılan menüde birlikte aç sekmesine tıkladığınızda karşınıza not defteri seçeneği çıkıyor olmalı. Eğer bu seçenek çıkıyorsa, elinizdeki TMP dosyasını bu şekilde açabilirsiniz.

Eğer birlikte aç kısmında not defteri yoksa o halde program seç bölümüne tıklamalısınız. Not defteri bu bölümde yer alıyor olmalıdır. Elinizdeki TMP dosyasını bu alandaki not defterine tıklayarak açabilirsiniz. Şu an piyasada TMP dosyalarını açmak için bilinen başka bir yöntem bulunmamaktadır.

TMP Dosyalarını Açmak İçin Programlar

Piyasada TMP dosyalarını açmak için ekstra ya da yardımcı programlar bulunmaktadır. Bu dosyalar genellikle oluşturuldukları bilgisayarda bulunan herhangi bir yardımcı programla açılabilirler. Dolayısıyla internet üzerinde "TMP dosyalarını açan programlar" gibi bir liste bulunamaz çünkü bu tarz programlar bugüne dek üretilmemiştir.