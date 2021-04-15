TLC 20 serisi yeni telefonların duyurusu yapıldı

TCL 20L

TCL 20L ile başlayalım. Bu modelde 6.67 inçlik Full HD+ IPS LCD ekran nokta çentik tasarımı ile çerçevesiz bir görünüme bürünmüş. Snapdragon 662 yonga seti yanında 4GB RAM ve 64GB/128GB depolama seçenekleri sunuluyor.

Arka kısımda 48MP çözünürlüğünde ana sensör, 8MP çözünürlüğünde ultra geniş sensör, 2MP çözünürlüğünde makro sensör ve derinlik sensörü yer alıyor. Ön kamera ise 16MP çözünürlüğünde. 5000mAh kapasiteli bataryası olan telefonun parmak izi okuyucusu yan kısımda.

TLC 20L+



TCL 20L+'ın özelliklerine gelince... TCL 20L+ modeli belirli alanlarda kardeşinden farklılaşıyor. Ana sensör 64MP çözünürlüğünde iken 6GB RAM/256GB depolama seçeneği devreye giriyor. Fiyatı ise 269 Avro olarak belirlenmiş. TCL 20S modeli ise sadece farklı bir yonga seti ile önümüzdeki dönemde piyasaya sürülecek.

TCL 20 Pro 5G ise gelişmiş özellikleriyle dikkat çekiyor. 5G desteğiyle gelen ve kavisli 6,67 inç AMOLED ekrana sahip olan TCL 20 Pro 5G, Pixelworks tarafından desteklenen yeni NXTVISION 2.0, Akıllı Ekran teknolojisini kullanıyor.



TCL 20 Pro 5G

TCL 20 Pro 5G, Sony IMX ana sensörü ile birlikte dörtlü arka kamera dizisinin yanı sıra ultra geniş, makro ve derinlik sensörleri için lenslere ve HDR özellikli 32MP ön kameraya sahip. Telefon, Optik Görüntü Sabitleme (OIS) ile birlikte yüksek çözünürlükte net görüntüler sağlıyor. Ayrıca, Backlight Selfie, güneş arkanızdayken veya gölgede olduğunuzda fotoğrafların bozulma olasılığını ortadan kaldırıyor, böylece kendinizi ve arkadaşlarınızı mümkün olan en iyi ışıkta çekebiliyorsunuz.

256 GB dahili depolama alanı ve 1 TB'a kadar mikro SD kapasitesi sunan ürün, Deniz Mavisi ve Gümüş Grisi renklerde birkaç Avrupa ülkesinde satışa sunuluyor.