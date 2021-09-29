TKGS güncelleme hatası nasıl giderilir? TKGS güncelleme frekansı nasıl yapılır, kaç dakika sürer?

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TKGS, TÜRKSAT kanal güncelleme sistemi anlamına gelmektedir. Kanal frekans değişiklikleri ve ekleme çıkarma zamanlarında sistem güncellemelerine ihtiyaç duyulmaktadır.

TKGS GÜNCELLEME HATASI NASIL GİDERİLİR?

TÜRKSAT tarafından sunulan TKGS özelliğinden faydalanabilmek için gerekli olan ayarların mutlaka yapılması ve işlem sırasının eksiksiz uygulanması gerekmektedir. Gerek uydu alıcısı gerekse televizyonun fabrika ayarlarına geçmesi durumunda bazı güncel olmayan sistemlerde eklenebilmektedir. Bunun için öncelikle eski sistemlerin güncel hale getirilmesi gerekmektedir. Güncel TKGS frekanslarının bulunması halinde yapılacak güncellemelerde bir sorun çıkmayacaktır.

TKGS GÜNCELLEME FREKANSI NASIL YAPILIR, KAÇ DAKİKA SÜRER?

TKGS güncelleme işleminde tüm kanallarda bulunan frekanslar tarandığı için bazen kasılmalar ile karşılaşılabilir. Bu sorunun önüne geçmek için öncelikle 1, 2, 3, ve 4 numara da bulunan ve çalışmayan frekansların taranmaması gerekmektedir. Yoksa bu frekansların taranması ve güncellemesi için ayrı ayrı zaman kullanımı olmakta ve bazen donmalar ile karşılaşılabilmektedir.

Bazen durumlarda da uydu alıcılara ait versiyon ile yazılım hataları TKGS güncellemelerini normalden daha uzun sürmesine sebep olmaktadır. Bu hataların önüne geçmek için uydu alıcısının güncelleme menüsü üzerinden uydu yazılımı öncelikli olarak güncellenmelidir. Bunun için kullanılan cihazınızın marka ve modeline ait olan bilgilere ulaşılması gerekmektedir. Bu bilgiler cihazın üretim sayfası içerisinde bulunan gerekli güncelleme versiyonlarının takip edilmesi ile tespit edilebilmektedir.