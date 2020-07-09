Tinder uygulamasına video görüşme özelliği geliyor

Çıktığı günden bu yana tartışmaların odak noktasında olan, diğer yandan da kullanıcı sayısını artırmayı sürdüren Tinder, koronavirüs salgını sonrası video sohbet özelliğini hayata geçiriyor.

Face to Face adı verilen bu özellik, henüz test aşamasında bulunuyor ve ilk etapta Brezilya, Güney Kore ve ABD'nin bazı eyaletlerinde kullanıma sunulmuş durumda. Bu bölgelerde kullanıcılardan gelen geri bildirimlere göre özelliğin tüm dünyaya kısa sürede açılması bekleniyor.

Kullanıcılar, Tinder'da eşleşme yaptıktan sonra video görüşme isteği yollayabiliyor ve karşı tarafın da onay vermesiyle video görüşme başlıyor.

Video görüşmeler için bir dizi kural da belirleyen şirket; çıplaklık, taviz ve şiddet gibi unsurların yer aldığı görüntülerin yasak olduğunu belirtiyor.



