Tim Cook duyurdu: Apple için büyük gün 19 Şubat!

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Apple'ın uzun süredir beklenen iPhone SE 4 cihazına dair dedikodular gerçeğe dönüşmek üzere. Apple CEO'su Tim Cook, önümüzdeki hafta bir Apple etkinliği olacağını doğruladı.

Cook, X üzerinde paylaştığı gönderide "Ailenin en yeni üyesiyle tanışmaya hazır olun. 19 Şubat Çarşamba" ifadesini kullanırken, gümüş rengi bir Apple logosu da gönderiye eşlik ediyor.

Cook, Çarşamba günü düzenlenecek etkinliğe dair bilgi vermezken, Apple'dan haber sızdıranlar konunun iPhone SE'nin yeni sürümü olduğunu iddia ediyor.

En son 2022 yılında güncellenen SE serisinin yanı sıra bir M4 işlemcili yeni bir MacBook Air görme ihtimalimiz de var.

iPhone SE 4 A18 işlemciyle gelecek ve Apple Intelligence çalıştırabilecek. Ayrıca cihazın ekranının iPhone SE 3'ten çok daha büyük olması bekleniyor, boyutu 4,7 inçten, 6,1 inçe çıkacak.

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Sızdırılan görsellerde mat siyah renk ve tek bir arka kamera detayları da dikkat çekiyor.

M4 MacBook Air de, Apple istemeden bu cihaza dair bilgileri macOS 15.2 Sequoia güncellemesi ile sızdırdığı için biliniyor.

Bu cihaz da haftaya Çarşamba tanıtılabilir ya da daha sonra, farklı bir cihazla birlikte de karşımıza çıkabilir, sadece zamanından emin değiliz.