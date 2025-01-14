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TikTok'tan yeni hamle! Ya kapanacak ya da Elon Musk'ın olacak

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#Tiktok#Elon Musk#Çin
TikToktan yeni hamle Ya kapanacak ya da Elon Muskın olacak
Oluşturulma Tarihi: Ocak 14, 2025 07:03

TikTok'un kaderinin belli olmasına sadece 5 gün kaldı. ABD'den gelecek kararla birlikte TikTok'un satışı için Çin'in elini hızlı tutması gerekiyor. Bu konuda Çin, TikTok'un ABD operasyonlarını milyarder iş insanı Elon Musk'a satmayı değerlendiriyor.

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Çin hükümeti, uygulamanın fiilen yasaklanmasını önlemek için TikTok'un ABD operasyonlarının Elon Musk tarafından satın almasını sağlayacak bir planı değerlendiriyor.

Acil durum planı, ABD Yüksek Mahkemesi'nin Çin merkezli ByteDance'ın TikTok'un ABD'deki işlerini 19 Ocak'a kadar elden çıkarmasını öngören bir yasayı onaylayıp onaylamayacağını belirlerken Çin'in araştırdığı birkaç seçenekten biri.

Anonim kaynaklara dayandırılan haberde, bu tarihten sonra üçüncü taraf internet servis sağlayıcılarının TikTok'un ülkedeki faaliyetlerini destekledikleri için cezalandırılacağı belirtildi.

Bloomberg'e göre plan kapsamında Musk hem şu anda sahibi olduğu X'i hem de TikTok'un ABD'deki işlerini denetleyecek. Bununla birlikte, Çinli hükümet yetkililerinin henüz devam edip etmeyeceğine karar vermediği belirtilen raporda, planın henüz ön hazırlık aşamasında olduğu kaydedildi. Raporda, ByteDance'ın Çin hükümetinin planlarından ve TikTok ile Musk'ın tartışmalara katılımından haberdar olup olmadığının belirsiz olduğu belirtildi.

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Habere göre, üst düzey Çinli yetkililer TikTok'un ABD'deki geleceğine ilişkin acil durum planlarını, seçilmiş Başkan Donald Trump ile çalışma konusundaki daha büyük tartışmaların bir parçası olarak tartışıyor.

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#Tiktok#Elon Musk#Çin

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