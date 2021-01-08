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GeriTeknoloji TikTok'tan flaş karar! Türkiye'de temsilcilik açacak
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Teknoloji
AA
Haber Giriş: 08.01.2021 - 17:53 | Son Güncelleme:

TikTok'tan flaş karar! Türkiye'de temsilcilik açacak

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TikTok'tan flaş karar! Türkiye'de temsilcilik açacak
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Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, TikTok'un da Türkiye'ye temsilci atayacağını açıkladığını belirtti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, TikTok'un da Türkiye'ye temsilci atayacağını açıkladığını belirtti.

Sayan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, VK ve YouTube'un ardından bugün gerçekleştirilen görüşmeler neticesinde TikTok'un da temsilci atayacağını açıkladığını bildirerek, "Temennimiz diğer sosyal ağ sağlayıcıların da bir an önce temsilcilerini bildirmeleri ve yükümlülüklerini yerine getirmeleri." ifadesini kullandı.

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