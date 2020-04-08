TikTok'ta teknoloji içerikleri üreten kanal
Son zamanların popüler olan eğlence amaçlı video içerik platformlarından biri olan Tiktok’ta pek çok kanal var ve kullanıcılar kendi zevklerine göre bu kanalları izliyor. Bu kanallardan biri de açılmasının üzerinden çok geçmeden kullanıcılardan ilgi gören 'Şey İşte' hesabı...
Kullanıcıları için geçtiğimiz günlerde evde zaman geçirmenin eğlenceli ve faydalı yollarını paylaşabilecekleri #Evdeyiz akımını başlatan TikTok'ta irili ufaklı pek çok kanal bulunuyor ve farkını gösterebilenler milyonlarca hesap arasından sıyrılmayı başarıyor. TikTok'ta dikkat çeken kanallardan biri olan 'Şey İşte', teknoloji editörü Batuhan Dönertaş tarafından hazırlanıyor.
Dönertaş, bu kanalında teknoloji incelemeleri, gündem haberleri ve dikkat çekeceğini umduğu içerikleri üretmeye çalışıyor. Uzun YouTube incelemeleri yerine TikTok’ta 1 dakikalık ürün incelemelerini tercih edenlerin göz atmasında fayda var. Diğer yandan gündemle ilgili bazı gelişmeler ve şu an içinde bulunduğumuz koronavirüsle ilgili de yer yer bilgiler paylaşılıyor.
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