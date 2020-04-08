TikTok'ta teknoloji içerikleri üreten kanal

Kullanıcıları için geçtiğimiz günlerde evde zaman geçirmenin eğlenceli ve faydalı yollarını paylaşabilecekleri #Evdeyiz akımını başlatan TikTok'ta irili ufaklı pek çok kanal bulunuyor ve farkını gösterebilenler milyonlarca hesap arasından sıyrılmayı başarıyor. TikTok'ta dikkat çeken kanallardan biri olan 'Şey İşte', teknoloji editörü Batuhan Dönertaş tarafından hazırlanıyor.



Dönertaş, bu kanalında teknoloji incelemeleri, gündem haberleri ve dikkat çekeceğini umduğu içerikleri üretmeye çalışıyor. Uzun YouTube incelemeleri yerine TikTok’ta 1 dakikalık ürün incelemelerini tercih edenlerin göz atmasında fayda var. Diğer yandan gündemle ilgili bazı gelişmeler ve şu an içinde bulunduğumuz koronavirüsle ilgili de yer yer bilgiler paylaşılıyor.