TikTok'ta içerik üreticilerinden 'Evdeyiz' çağrısı

TikTok, kullanıcıları için evde zaman geçirmenin eğlenceli ve faydalı yollarını paylaşabilecekleri #Evdeyiz akımını başlattı. Kullanıcılar #Evdeyiz etiketiyle yaptıkları paylaşımlarda ev maceralarını ve aktivitelerini paylaşarak akıma katılıyor. CZN Burak gibi popüler TikTok içerik üreticilerinin yanı sıra ünlülerin de destek verdiği akım 400 milyon görüntülenmeyi geçti.



#Evdeyiz akımında paylaşılan videolara bakıldığında evde yapılabilecek çeşitli aktiviteler öne çıkıyor. Kullanıcılar evde uygulanabilecek egzersizler ve sağlıklı beslenme önerileriyle ilgili paylaşımlar yapıyor, sağlıklı yaşamın önemine dikkat çekiyor.



#Evdeyiz akımına ünlüler de yoğun ilgi gösterdi. Aleyna Tilki ve Duygu Özaslan dans videosu paylaşırken İrem Derici şarkı söylediği bir videoyu paylaştı. Çağla Şıkel de bu akıma destek verdi.



Popüler içerik üreticilerinden #Evdeyiz çağrısı



TikTok, bu süreçte evde kalmanın önemini vurgulamak için popüler içerik üreticilerinin yer aldığı bir video da paylaştı. Videoda sadece resmi kaynaklardan verilen haberlerlere güvenilmesi, söylentilere itibar edilmemesi de vurgulanırken; yaşlı bireylere karşı hassas davranılması gerektiğine de dikkat çekildi.



TikTok’tan küresel sağlık çalışanları için 10 milyon dolar bağış



TikTok salgın hakkında doğru bilgilendirmeler yapmak ve dayanışma için uygulama içi akımlar başlatmanın yanı sıra küresel sağlık çalışanlarını da önemsiyor. Bu konuda somut adımlar atan TikTok, Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) COVID-19 Dayanışma Fonuna 10 milyon dolar bağışta bulundu. Bu fon, DSÖ'nün sağlık çalışanlarına gerekli malzemelerin gönderilmesi, insanlara güncel bilimsel bilgilere erişmesini sağlamak, tedavi veya aşı çalışmaları gibi hayati önem taşıyan çalışmaları yürütmesini sağlıyor.



