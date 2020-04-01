MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriTikTok'ta içerik üreticilerinden 'Evdeyiz' çağrısı
GeriTeknoloji TikTok'ta içerik üreticilerinden 'Evdeyiz' çağrısı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
Haber Giriş: 01.04.2020 - 15:20,Son Güncelleme:/

TikTok'ta içerik üreticilerinden 'Evdeyiz' çağrısı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
TikTok'ta içerik üreticilerinden 'Evdeyiz' çağrısı
Abone Olgoogle-news

Bütün dünya koronavirüs (COVID-19) salgınıyla mücadele ederken ‘sosyal mesafe’ yani insanların fiziksel olarak birbirlerinden uzak durması, bu salgınla başa çıkmada en etkili tedbirlerden biri olarak öne çıkıyor. Özellikle evde kalmanın moral bozucu olduğu bu belirsiz dönemde sosyal medya uygulamalarından TikTok topluluğu eğlenceli anlar paylaşarak karantina sürecini keyifli hale getirmeye çalışıyor.

TikTok, kullanıcıları için evde zaman geçirmenin eğlenceli ve faydalı yollarını paylaşabilecekleri #Evdeyiz akımını başlattı. Kullanıcılar #Evdeyiz etiketiyle yaptıkları paylaşımlarda ev maceralarını ve aktivitelerini paylaşarak akıma katılıyor. CZN Burak gibi popüler TikTok içerik üreticilerinin yanı sıra ünlülerin de destek verdiği akım 400 milyon görüntülenmeyi geçti.

#Evdeyiz akımında paylaşılan videolara bakıldığında evde yapılabilecek çeşitli aktiviteler öne çıkıyor. Kullanıcılar evde uygulanabilecek egzersizler ve sağlıklı beslenme önerileriyle ilgili paylaşımlar yapıyor, sağlıklı yaşamın önemine dikkat çekiyor.

#Evdeyiz akımına ünlüler de yoğun ilgi gösterdi. Aleyna Tilki ve Duygu Özaslan dans videosu paylaşırken İrem Derici şarkı söylediği bir videoyu paylaştı. Çağla Şıkel de bu akıma destek verdi.

Popüler içerik üreticilerinden #Evdeyiz çağrısı

TikTok, bu süreçte evde kalmanın önemini vurgulamak için popüler içerik üreticilerinin yer aldığı bir video da paylaştı. Videoda sadece resmi kaynaklardan verilen haberlerlere güvenilmesi, söylentilere itibar edilmemesi de vurgulanırken; yaşlı bireylere karşı hassas davranılması gerektiğine de dikkat çekildi.

TikTok’tan küresel sağlık çalışanları için 10 milyon dolar bağış

TikTok salgın hakkında doğru bilgilendirmeler yapmak ve dayanışma için uygulama içi akımlar başlatmanın yanı sıra küresel sağlık çalışanlarını da önemsiyor. Bu konuda somut adımlar atan TikTok, Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) COVID-19 Dayanışma Fonuna 10 milyon dolar bağışta bulundu. Bu fon, DSÖ'nün sağlık çalışanlarına gerekli malzemelerin gönderilmesi, insanlara güncel bilimsel bilgilere erişmesini sağlamak, tedavi veya aşı çalışmaları gibi hayati önem taşıyan çalışmaları yürütmesini sağlıyor.

Evden calisanlarin hayatini kolaylastiran uygulama: Microsoft TeamsSkype entegrasyonuyla günümüzün dijital iş platformları arasında öne çıkan Microsoft Teams, koronavirüs salgını nedeniyle dünya genelinde günden güne kullanıcı kitlesini hızla artıran bir iş uygulaması. Ekiplerin her yerden kesintisiz, verimli ve güvenli çalışmasını hedefleyen Microsoft, özellikle teknoloji desteğinden yoksun olan çalışanlara ve sağlık sektörü uzmanlarına daha fazla yardımcı olmak için, Teams’e 3. yılında yeni özellikler de ekledi. Bu kapsamda Microsoft Türkiye Kurumsal İş, Üretkenlik ve Güvenlik Uygulamaları Satış Direktörü Ozan Öncel ile Teams’i konustuk. (Sponsorlu içerik)
daha fazla video için

 

 

 

 

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle