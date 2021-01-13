TikTok'a yeni güncelleme: Neler değişti?

TikTok, 18 yaş altındaki kullanıcıları için kullanıcı mahremiyeti ve güvenliği için daha yüksek standartları sağlamayı amaçlayan değişiklikleri duyurdu.

Geliştirilmiş varsayılan gizlilik ayarları

Bugünden itibaren, 13 ve 15 yaş aralığındaki kullanıcı hesapları için varsayılan gizlilik ayarı özel olarak değiştiriliyor. Gizli bir TikTok hesabı ile yalnızca kullanıcının takipçi olarak onayladığı bir kişi videolarını görüntüleyebilir. Genç kullanıcıların hesaplarını, herkese açıp açmamak da dahil olmak üzere, paylaşım konusunda bilinçli seçimler yapabilmeleri bekleniyor.

Ek değişiklikler

16 yaş altı tarafından oluşturulan videolara yorum yapma seçenekleri sıkılaştırılıyor. Bu kullanıcılara ancak Arkadaşlar yorum yapabiliyor. Yorum yapabilme ayarlarında Herkes seçeneği kaldırıldı.



Düet ve Ekleme ayarları değiştirildi ve bu özellikler yalnızca 16 yaş ve üstü kullanıcılar tarafından oluşturulan içeriklerde kullanılabilir hale getirildi. 16-17 yaş arası kullanıcılarda Düet ve Ekleme için varsayılan ayar sadece Arkadaşlar olarak ayarlandı.



Yalnızca 16 yaş ve üstü kullanıcılar tarafından paylaşılan videoların indirilmesine izin veriliyor. Diğer kullanıcılar videolarının indirilmesine izin vermek isteyip istemediklerine karar verebilir. 16-17 yaş arası kullanıcılar için varsayılan ayar etkinleştirilmedikçe Kapalı olarak kalacak.



13-15 yaş arasındaki kullanıcı hesaplarının "Hesabınızı başkalarına önerin" seçeneğini varsayılan olarak Kapalı konuma getirildi.



Kısıtlamalar



Canlı yayınları ve doğrudan mesajlaşmayı 16 yaş ve üstüyle kısıtlama,



Sanal hediye gönderme, kabul etme ve satın almayı 18 yaş ve üstüyle kısıtlama,



Ebeveynlerin Aile Eşleme Modu aracılığıyla çocuklarının TikTok deneyimine kısıtlamalar koymalarına olanak sağlama.