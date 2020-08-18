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Teknoloji
A.A.
Haber Giriş: 18.08.2020 - 07:49, Son Güncelleme:

TikTok'a İsveç'te şaşırtan yasak: Çalışanlar kullanamayacak

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TikTok'a İsveç'te şaşırtan yasak: Çalışanlar kullanamayacak
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İsveç devlet televizyonu STV, çalışanlarından Çinli şirket ByteDance'e ait TikTok uygulamasını kurumsal telefonlarından silmelerini istedi.

STV'den yapılan açıklamada, çalışanlardan, şirket e-postalarına erişim için kullanılan kurumsal telefonlarında TikTok uygulaması bulundurmamaları istendi.

TikTok uygulaması bulunduranların da uygulamayı silmesi talep edilen açıklamada, TikTok'un gereğinden fazla bilgi topladığı öne sürüldü.

ABD Senatosu, hükümet çalışanlarının mobil cihazlarına Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok'u indirmesini yasaklayan yasa tasarısını geçen hafta onaylamış.

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