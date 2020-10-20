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Teknoloji
A.A.
Haber Giriş: 20.10.2020 - 05:49 | Son Güncelleme:

TikTok yasağı sona erdi, Pakistan'da tekrar aktif hale geldi

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TikTok yasağı sona erdi, Pakistan'da tekrar aktif hale geldi
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Pakistan, 9 Ekim'de sosyal medya uygulaması TikTok'a getirdiği yasağı, şirketin, ülkenin hukukuna uygun şekilde "uygunsuz" içerikleri engelleyeceğine dair verdiği güvence nedeniyle kaldırdı.

Pakistan Telekomünikasyon Ajansından (PTA) yapılan açıklamada, TikTok'a getirilen yasaklamanın, şirketin, müstehcen ve uygunsuz içeriklerin yayılmasıyla ilgisi bulunan hesapları engelleyeceğine dair verdiği teminatın ardından kaldırıldığı belirtildi.

Çinli bir şirkete ait olan TikTok, "ahlaksız" içeriklerin kontrol edilemediği gerekçesiyle Pakistan'da 9 Ekim'de yasaklanmıştı. 

Pakistan, Hindistan'ın ardından TikTok'u yasaklayan 2'nci Asya ülkesi olmuştu.

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