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Teknoloji
A.A.
Haber Giriş: 22.01.2021 - 07:03 | Son Güncelleme:

TikTok üzerinden yaptığı paylaşım başını yaktı

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TikTok üzerinden yaptığı paylaşım başını yaktı
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Tarım ve Orman Bakanlığı, sosyal medya uygulaması TikTok'taki bir videoya konu olan ve sağlık koşullarına aykırı şekilde paketleme yapıldığı görülen bir hazır döner işletmesini denetledi. Denetim sonucunda işletmeye cezai işlem uygulandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu işletmenin toplumda infiale neden olduğu, bu sebeple işletme hakkında hukuki sürecin başlatılması için Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"TikTok üzerinden yapılan paylaşım sonucu, toplumda infiale neden olan Kırklareli'ndeki söz konusu işletme tespit edilmiş, denetimler yapılmış, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında gerekli cezai işlemler uygulanmış ve Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur."

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