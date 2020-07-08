MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriTikTok uygulaması ABD'de her an yasaklanabilir
GeriTeknoloji TikTok uygulaması ABD'de her an yasaklanabilir
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Teknoloji
BBC Türkçe
Haber Giriş: 08.07.2020 - 06:36,Son Güncelleme:

TikTok uygulaması ABD'de her an yasaklanabilir

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
TikTok uygulaması ABD'de her an yasaklanabilir
Abone Olgoogle-news

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Çin kaynaklı sosyal medya uygulamalarını yasaklamayı değerlendirdiklerini söyledi. Bunlar arasında TikTok da var.

Pompeo, Fox News'a verdiği mülakatta "bu konuyu çok ciddiye aldıklarını" söyledi.

Başta TikTok olmak üzere Çin kökenli sosyal medya uygulamalarını yasaklamayı düşünüp düşünmedikleri sorusunu Pompeo "... ABD bu konuyu da doğru ele alacak. Başkan'dan (Donald Trump) önce davranmak istemiyorum, ama bu konuyu değerlendiriyoruz" diye yanıtladı.

Pompeo "Özel bilgilerinizin Çin Komünist Partisi'nin eline geçmesini istiyorsanız" bu uygulamayı indirin" dedi.

Redditten gelen suçlamanın ardından TikToktan önemli açıklama
Reddit'ten gelen suçlamanın ardından TikTok'tan önemli açıklama

Pompeo'nun ifadeleri ABD ile Çin arasında ulusal güvenlik, ticaret ve teknoloji gibi alanlarda gerginliğin arttığı bir dönemde gündeme geldi. 

TikTok: İddialar temelsiz

Dışişleri Bakanı'nın konuşmasının ardından açıklama yapan bir TikTok sözcüsü ise "TikTok'un başında Amerikalı bir CEO var, ABD'de yüzlerce çalışanı, güvenlik, ürün ve kamu politikası konusunda liderleri var... Çin hükümetine hiçbir kullanıcının bilgisini vermedik, istense de vermeyiz" diye konuştu.

TikTok uygulaması Hong Kongdan çekiliyor
TikTok uygulaması Hong Kong'dan çekiliyor

Kullanıcıların kısa video içerikleri yayınlamasını sağlayan TikTok'un sahibi Pekin merkezli ByteDance adlı şirket. Amerikalı siyasetçiler Çin ile bağlantısı nedeniyle şirketin, Çin Komünist Partisi'ne istihbarat aktarmaya zorlanabileceği iddiasıyla ulusal güvenliğe tehdit olarak görüyor.

TikTok ise veri merkezlerinin Çin'in dışaında olduğunu ve Çin yasalarına tabi olmadıklarını, Amerikalı kullanıcıların verilerinin ABD'de muhafaza edildiğini belirtiyor.

Mayıs ayında CNN'e konuşan bir TikTok sözcüsü, ulusal güvenlik kaygılarının "temelsiz" olduğunu söylemişti.

Tiktoka Türkiyede inceleme
Tiktok'a Türkiye'de inceleme

Rekor düzeyde uygulama indirme

TikTok ABD ve diğer batılı ülkelerde oldukça popüler. Uygulama, yılın ilk üç ayında 315 milyon kez indirilmiş. Sensor Tower adlı teknoloji analiz şirketine göre, cep telefonu uygulamalarının bir çeyrek dönemde indirilme oranı bakımından bu bugüne dek kaydedilmiş en yüksek rakam.

Ancak TikTok diğer ülkelerde de engellerle karşılaşabiliyor. Geçen hafta Hindistan hükümeti, "ülkenin egemenlik ve bütünlüğüne tehdit" oluşturduğu gerekçesiyle TikTok'u ve diğer tanınmış Çin kökenli uygulamaları yasaklayacağını açıklamıştı.

Hindistan ile Çin arasındaki ihtilaflı Keşmir sınırında geçen ay meydana gelen çatışmanın ardından iki ülke arasındaki gerginlik artmıştı.

Huawei Mate XS incelemesiHuawei'nin ekranı katlanabilen yeni akıllı telefonu Huawei Mate XS'i yakından inceledik. 30 bin TL'ye satılan telefonun özellikleri nasıl?
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle