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TikTok Türkiye’nin şampiyonu Alexone oldu

#SPONSORLU İÇERİK#Tiktok#Alexone
TikTok Türkiye’nin şampiyonu Alexone oldu

Tiktok Türkiye’nin en sevilen fenomeni Alexone oldu. Tiktok Türkiye’de kullanıcılar arasında yapılan Türkiye’ye özel Tiktok yarışmasında fenomen Alexone 5 dakikada tüm zamanların rekorunu kırdı.

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2266952 puan toplayan Alexone’e global kullanıcılardan da destek geldi. Kırılan rekorla şu ana kadar Tiktok’ta bu rekoru elinde tutan tek fenomen olan Alexone bu konuda duygularını da dile getirdi. Bu başarının kendisi için motivasyon kaynağı olacağının altını çizen ünlü fenomen, ileriye dönük yeni projelere yoğun biçimde çalıştıklarını da ifade etti.

Uzun zamandır DMC CEO’su Samsun Demir’in gözetiminde olan Alexone, sürpriz yapıp kendisine desteğini açıklayan Samsun Demir’in hediyeleri ile de önemli bir destek gördüğünü ifade etti. Türkiye rekorunu kıran Alexone’un Tiktok’ta yeni rekorlara gözünü diktiği de konuşuluyor.

TikTok Türkiye’nin şampiyonu Alexone oldu

Türkiye’nin önemli içerik üreticilerinden biri olan Alexone şampiyonluğunun ardından Doğan Music Company CEO’su ile bir araya gelip güzel bir proje albümü çıkaracağının da müjdesini verdi.

ALEXONE KİMDİR?

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Alexone Özel Ağrı’nın Tatvan ilçesinde dünyaya geldi. 6 yıl İngiltere’de yaşayan ve Londra’nın dünyaca ünlü film okulu London Film School’da yönetmenlik eğitimi alan 39 yaşındaki Özel, Türkiye’ye döndüğünde Kuşadası’na yerleşti ve profesyonel kariyerine DJ-prodüktör olarak devam etti. Ardından eğitimini aldığı işi yapma kararı alarak klip yönetmenliğine başlayan Özel’in yolu, yıldızlarla kesişti.

 

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