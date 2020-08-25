TikTok: Tarafımıza yöneltilen iddialar asılsız

İşte o açıklama:



TikTok olarak son zamanlarda hakkımızda yanlış bilgiler görüyoruz. Tarafımıza yöneltilen bu iddiaları araştırdık. Birçoğununun doğru olmadığını, teknik olarak mümkün olamayacağını belirtmek isteriz. Örneğin; iOS ve Android gibi modern işletim sistemleri, uygulamaların GPS konum verilerine izinsiz erişmesini veya uygulama kapalıyken kameraya erişimini engelleyen kontrol mekanizmalarını içeriyor. TikTok’un benzer platformlara göre daha az bilgi topladığı da bağımsız uzmanlar tarafından analiz edilip onaylanmıştır.

TikTok, kullanıcılarının gizliliğine saygı göstermeyi ve uygulamanın nasıl çalıştığı konusunda şeffaf olmayı taahhüt eder. Sektördeki hiçbir platformun sunmadığı bir sorumluluk bilinciyle; tüm güvenlik uzmanlarını Şeffaflık Merkezimizi incelemeye davet ediyoruz. Platform olarak, daima karşımıza çıkan güvenlik sorunlarının önüne geçmeye çalışıyor ve mümkün olan en iyi deneyimi yaşayabilmeleri için kullanıcılarımızın TikTok'un en son sürümünü kullanmalarınızı öneriyoruz.