TikTok, salgınla mücadelede bilgilendirici videoları teşvik ediyor

TikTok bunun en önemli adımı olarak uygulama içerisinde Dünya Sağlık Örgütü aracılığıyla koronavirüs hakkında genel soruların cevaplarını içeren, güvende kalma konusunda ipuçları sunan ve COVID-19 hakkında güvenilir bilgiler sağlayan bir bilgi sayfası paylaştı. Kullanıcılar Bilgi sayfasına, Keşif sekmesinden ve doğrulanmış hesaplardan paylaşılan videolar üzerinden erişebiliyor.

TikTok konuyla ilgili farkındalığı artırmak ve insanların doğru bilgiye ulaşmasını sağlamak için Türkiye’de #elleriniyıka etiketiyle bir kampanya da başlattı. Türk Kızılay’ın da destek verdiği kampanya ilgi gördü.

#Elleriniyıka etiketiyle hayati bilgiler

Koronavirüsten korunmak için öncelikle ellerin hijyenine dikkat çeken kampanyada kullanıcılar için yararlı bilgiler yer alıyor. Özellikle Türk Kızılay’ının yayınladığı videoda sosyal mesafe, hayvanlarla temas ve dezenfeksiyonun önemine dikkat çekilirken doktorlar da halkı bilinçlendirmek için salgına karşı alınabilecek bütün önlemleri video efektleri aracılığıyla aktarıyor.

Popüler TikTok kullanıcılarından Larissa Burak, Berk Coşkun ve şarkıcı Alya da el yıkamanın önemini vurgulayan videolar paylaşarak bu bilinçlendirme hareketine destek verdiler.