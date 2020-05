TikTok, Ramazan ayında 151 milyon görüntülenmeye ulaştı

#RamazanMenüsü etiketiyle başlatılan kampanyada TikTok, kullanıcılarını sahur ve iftar yemeklerini birlikte hazırlamaya çağırıyor. Kullanıcılar farklı konseptlerle hazırladıkları tarifleri paylaşıyor. TikTok, bu kampanyayla insanların platform aracılığıyla bir araya getirmeyi ve pozitif enerji yayarak Ramazan ruhunu yaşatmayı hedefliyor. Kullanıcıların büyük ilgi gösterdiği kampanya, şimdiden 151 milyon görüntülenmeyi geçti.



Sadece videolarla değil canlı yayınlarla da restoranlara özgü lezzetlerinin hazırlandığı süreçte Erşan Yılmaz imza yemeği olan balık filetosunun sırlarını paylaşırken, Kaburgacı Yaşar restoran zincirlerinin sahibi Yaşar Aydın Aka ünlü kebaplarının tarifini veriyor, Özgür Makbule ise geleneksel ev yemekleri yapıyor.

Bu kampanyaya dahil olan Türk aktris Elvin Levinler (@elvin) Ramazan tatlarına farklı bir dokunuş yaparak sağlıklı ve pratik Ramazan tarifleri paylaştı. Elvin Levinler’in çıtır kurabiye, patlıcan lazanya ve pancar dip tarifleri kullanıcılar tarafından büyük ilgi gördü. CZN Burak adıyla bilinen Burak Özdemir Ramazan ayının geleneksel lezzeti güllaç tarifini kendine has yorumuyla paylaştı.



Ramazan tarifleri canlı yayın serisinde ünlü et ustası ve şef Mehmet Butcher(@mehmetbutcher) gibi şefler özel tariflerini paylaşmaya devam ediyor. 4 Mayıs’ta başlayan canlı yayın serisi 12 Mayıs’a kadar (bugün) her gün saat 16.00’da gerçekleşmeye devam edecek.