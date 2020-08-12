TikTok kullanıcıların gizliliği ve güvenliği için neler yapıyor?

TikTok, milyonlarca aboneye sahip bir platform. Peki uygulama, bu geniş kitleye nasıl bir güvenlik sunuyor?

Topluluk Kuralları

Öncelikle TikTok, platformda neye izin verilip verilmeyeceğine ilişkin temel kurallarını kendi web sitesinde ve doğrudan uygulama içinde bulunan Topluluk Kuralları aracılığıyla açıklıyor. TikTok bu kuralları herkes ve uygulamada paylaşılan her şey için geçerli tutuyor.

Topluluk Kurallarını ihlal eden unsurlar şunlar:

Terör, suç veya diğer zararlı davranış türlerini teşvik eden içerikler

Silah ve uyuşturucu dahil olmak üzere yasa dışı olan veya yasal düzenlemelere tabi olan içerikler

Suç faaliyetleri

Aşırı derecede şiddet barındıran içerikler

Tehlikeli etkinlikleri teşvik eden, kişilerin kendisine zarar vermesini veya intiharı teşvik eden içerikler

Nefret söylemleri

Şiddet tehditleri, cinsel taciz, aşağılayıcı ifadeler gibi istismar ifadeleri içeren içerikler

Çıplaklık ve yetişkinlere yönelik cinsel içerikler

Çocuk istismarı ya da teşhiri hem dijital hem de fiziki olark tasvir eden veya yayan içerikler

Küçüklerin suç teşkil eden davranışlarda bulunduğunu gösteren içerikler

Spam gönderme, dezenformasyon kampanyaları gibi etkinlikler

Topluluk Kuralları’nı etkin olduğu ülkelerin yasalarına göre hazırlayan ve uygulayan TikTok, kuralları ihlal eden içerikleri kaldırıyor. Ciddi veya tekrarlanan ihlal olması durumunda, sorumlu hesapları askıya alıyor veya kapatıyor.

Moderasyon

Teknoloji

TikTok’ta sorunlu içerik ve hesapları belirlemek, gözden geçirmek ve uygun cezalandırmaları sağlamak için teknolojiler ve moderasyon stratejisini birleştiren uygulamalar mevcut. TikTok bunun yanı sıra, topluluk üyelerinin kolayca ulaşabileceği iletişim kanallarını açık tutarak platformu ve kullanıcıları güvende tutmaya yardımcı olarak hızlı ve direkt geri bildirimlerini iletmelerini de sağlıyor.



İçerik moderatörleri

Platform teknolojisini sürekli yeniliyor ancak günümüz teknolojisi tek başına yeterli değil. Bu yüzden TikTok, politikalarını uygulamak ve standartlarını ihlal eden içerikleri incelemek için eğitimli bir moderatör ekibiyle çalışıyor.

TikTok'ta içeriklerin denetlemesinin bir başka yolu da kullanıcılardan alınan raporlardan geçiyor. Platform, uygulama içi raporlama özelliği aracılığıyla kullanıcılardan gelen talepler üzerine içerikleri inceliyor. Kullanıcılardan gelen talepler üzerine TikTok'un moderatörleri bir ihlal olduğunu belirlerse, içerik kaldırılıyor.

TikTok'un belirli aralıklarla hazırladığı Şeffaflık Raporu, içerik ihlalleri nedeniyle kaldırılan videoların dünya çapındaki durumu hakkında detaylı bilgi veriyor. Son hazırladığı rapora göre 2019 ylının ikinci dönemi boyunca TikTok, Topluluk Kuralları veya Hizmet Şartları'nı ihlal ettiği gerekçesiyle dünya genelinde ortalama 49.247.689 videoyu kaldırdı. Bu sayı, kullanıcılarının oluşturduğu tüm videoların yüzde birinden bile azını oluşturuyor. Kaldırılan içeriklerin yüzde 98,2’si sistem tarafından proaktif olarak tespit edildi. Son olarak kaldırılan videoların yüzde 89,4 platformda görüntülenme almadan kaldırıldı.

Küçükleri korumak için sunulan önlemler

İnternet çocuklarımız için uygun olmayan pek çok içeriği barındırıyor. TikTok da pek çok uygulama gibi bunu karşı birkaç sınırlama barındırıyor. Kaydolmak için 13 yaş sınırını şart koşan platformun güvenlik merkezinde kötü içeriklerden korunmak için bir dizi önlem bulunuyor.

TikTok, 16 yaşından küçük kullanıcıların hesaplarında Doğrudan Mesajlar seçeneğine izin vermiyor. Buna ek olarak ebeveynlere, çocuklarının çevrimiçi güvenlik ve dijital okuryazarlık hakkında yardımcı olmalarını sağlayan Aile Eşlemesi Modu’nu geliştirdi. Bu özellikle ebeveynler çocuklarının hesabını kendi hesaplarına bağlayabiliyor, ani müdahale olmaksızın ekran süresini sınırlayabiliyor, istenmeyen içeriği kısıtlayabiliyor. Son olarak Aile Eşlemesi Moduyla ebeveynler çocuklarına kimin mesaj gönderebileceğini kontrol edebiliyor ama mesajları ve diğer kişisel bilgileri göremiyor.

Diğer güvenlik özellikleri

TikTok, kullanıcılarının hesap kurulumu sırasında veya herhangi bir zamanda etkinleştirebilecekleri çok çeşitli gizlilik ayarları sunuyor. Örneğin özel bir hesapla, yalnızca onaylanan takipçiler kullanıcının videolarını görüntüleyebiliyor, yorumlayabiliyor ya da doğrudan kullanıcıya mesaj gönderebiliyor.

Platform kullanıcılara, oluşturdukları bir video hakkında kimin yorum yapabileceğini veya kiminle düet yapabileceğini sınırlayan ayarlarını özelleştirme seçenekleri sunuyor. Yorumları filtreleme özelliği sayesinde de istenmeyen yorumları filtrelemek için bir liste oluşturabiliyor. Kullanıcıların oluşturduğu listede adı geçen anahtar kelimeler, yorumlarda anında tespit ediliyor ve kullanıcıya ulaşmadan siliniyor. Alternatif olarak, kullanıcılar belirli bir videoda yorumları devre dışı bırakmayı, yorum yapmayı belirli bir kitleyle kısıtlamayı veya videolarına yapılan yorumları tamamen kapatmayı seçebiliyor.

Ekran Süresi Yönetimi özelliği, kullanıcıların TikTok'ta ne kadar zaman harcamak istedikleri konusunda bir sınır belirlemelerine olanak tanıyor. Kullanıcı ayrıca, tüm izleyiciler için uygun olmayabilecek içeriğin görünümünü sınırlayan Kısıtlı Modu etkinleştirebiliyor. Bu özellikler her zaman TikTok uygulama ayarlarının Dijital Refah bölümünde yer alıyor.