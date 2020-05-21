MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriTikTok, güvenlik konusunda ailelerin farkındalığını artırmayı planlıyor
GeriTeknoloji TikTok, güvenlik konusunda ailelerin farkındalığını artırmayı planlıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
Haber Giriş: 21.05.2020 - 11:45,Son Güncelleme:

TikTok, güvenlik konusunda ailelerin farkındalığını artırmayı planlıyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
TikTok, güvenlik konusunda ailelerin farkındalığını artırmayı planlıyor
Abone Olgoogle-news

TikTok, çevrimiçi güvenlik konusunda ailelerin farkındalığını artıracak bir kampanya başlattı. TikTok kullanıcıları için güvenli ve pozitif bir ortam sağlamanın taahhüdü olan kampanya; yeni güvenlik özelliklerinden geniş topluluk kurallarına kadar birçok öğeyi bünyesinde barındırıyor.

#İştebenimailem etiketiyle başlatılan kampanya, kullanıcılarını evlerinde ailece kaliteli zaman geçirmeye teşvik ediyor ve platformun yeni tanıttığı Aile Eşlemesi Modu özelliğine dair ipuçları sunuyor.

TikTok’u evlerine kabul eden aileler; uygulama üzerinden yaratıcılıklarını sergilerken, topluluk kuralları ve özellikleri de kullanarak çevrimiçi güvenliği deneyimliyor. Bu deneyimin önemli olduğunu bilen TikTok’un kısa süre önce tanıttığı Aile Eşlemesi Modu özelliği, ebeveynlerin ve gençlerin güvenlik ayarlarını bireysel ihtiyaçlara göre özelleştirmelerini sağlıyor. Aile Eşleştirme Modu, ebeveynin TikTok hesaplarını çocuklarının hesaplarına bağlıyor ve ekran süresi yönetimi, kısıtlı mod ve doğrudan mesajlar üzerinde düzenlemelar yapmasını sağlıyor.

Şimdiye kadar 53 milyonun üzerinde görüntüleme alan #İşteBenimAilem kampanyası, karantina sırasında eğlenmek için TikTok'a katılan ünlülerin dikkatini çekti. Çevrimiçi güvenliğin öneminin farkında olan ünlüler, dijital okuryazarlığı teşvik eden TikTok’u desteklediklerini kampanyaya katılarak gösteriyorlar. 

MacBook Air 2020 incelemesiApple, yeni nesil Macbook Air serisini gün yüzüne çıkardı. Oldukça ince ve hafif bir tasarıma sahip olan yeni nesil Macbook Air'i yakından inceledik.
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle