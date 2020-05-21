TikTok, güvenlik konusunda ailelerin farkındalığını artırmayı planlıyor

#İştebenimailem etiketiyle başlatılan kampanya, kullanıcılarını evlerinde ailece kaliteli zaman geçirmeye teşvik ediyor ve platformun yeni tanıttığı Aile Eşlemesi Modu özelliğine dair ipuçları sunuyor.



TikTok’u evlerine kabul eden aileler; uygulama üzerinden yaratıcılıklarını sergilerken, topluluk kuralları ve özellikleri de kullanarak çevrimiçi güvenliği deneyimliyor. Bu deneyimin önemli olduğunu bilen TikTok’un kısa süre önce tanıttığı Aile Eşlemesi Modu özelliği, ebeveynlerin ve gençlerin güvenlik ayarlarını bireysel ihtiyaçlara göre özelleştirmelerini sağlıyor. Aile Eşleştirme Modu, ebeveynin TikTok hesaplarını çocuklarının hesaplarına bağlıyor ve ekran süresi yönetimi, kısıtlı mod ve doğrudan mesajlar üzerinde düzenlemelar yapmasını sağlıyor.



Şimdiye kadar 53 milyonun üzerinde görüntüleme alan #İşteBenimAilem kampanyası, karantina sırasında eğlenmek için TikTok'a katılan ünlülerin dikkatini çekti. Çevrimiçi güvenliğin öneminin farkında olan ünlüler, dijital okuryazarlığı teşvik eden TikTok’u desteklediklerini kampanyaya katılarak gösteriyorlar.