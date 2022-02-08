Tiktok Güvenlik Danışma Konseyi kurdu

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Akademi ve sivil toplumdan kanaat önderlerinden oluşan konseyin 6 üyesi, içerik denetleme politikaları ve uygulamaları hakkında tavsiyelerde bulunacak ve danışmanlık yapacak.

Konsey, TikTok'un bölgedeki güvenlik yaklaşımını daha da genişletmek için stratejiler geliştirmeye çalışacak. Öte yandan konsey, TikTok ve topluluğunu etkileyen sorunları belirlerken, dijital refahı etkileyen gerçek zorlukları ele alacak. TikTok Güvenlik Danışma Konseyi’nde Türkiye’den konuya ilişkin önemli çalışmalarıyla bilinen İstanbul Özyeğin Üniversitesi'nde uluslararası ilişkiler doçenti Akın Ünver de yer aldı.

TikTok’un attığı bu önemli adım, bilgi toplumunun vazgeçilmez bir parçası haline gelen internet güvenliğinin öneminin bir kez daha vurgulandığı 8 Şubat Güvenli İnternet Günü kapsamında açıklandı.

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TikTok Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Türkiye (MENAT) Kamu Politikaları Müdürü Farah Tukan, Güvenlik Danışma Konseyi'nin kurulmasına ilişkin şunları söyledi; “Bu, yalnızca TikTok için değil, aynı zamanda bölgedeki çevrimiçi topluluklarımız için de bir dönüm noktasıdır. Platformumuzun ve topluluğumuzun farklı doğasını yansıtan farklı bakış açılarıyla bize fayda sağlayan saygın uzmanlarla işbirliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Bütünsel ve güvenli bir şekilde bir platform olarak olgunlaşmak için sabırsızlanıyoruz” dedi.