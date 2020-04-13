TikTok, Android'de 1 milyardan fazla kez indirildi

TikTok, Google Play Store üzerinden 1 milyar indirilme rakamını geride bıraktı, rakibi Messenger'ı yerinden etti. WhatsApp'ın ardından en çok indirilen ikinci uygulama olmayı başaran TikTok'un bu rekoru kırması sadece koronavirüs salgını nedeniyle evine kapanan ve video tüketen kullanıcılar değil. Uygulama, bu sürecin öncesinde de hayli popülerdi ve büyüme ivmesini artırarak sürdürüyordu.

Ancak 1 milyar rakamının bu denli hızla geride bırakılmasında elbette ev karantinasının etkisi büyük.

TikTok, kendi fenomenleri olan ve kullanıcıların kısa videolar paylaştığı bir platform. İzlenilen bir videoyu tek dokunuşla geçerek bir başka videoya geçebildiğiniz gibi, paylaşılan herhangi bir görüntünün takipçi sayısına bakmaksızın büyük kitlelere ulaşması da mümkün.

Uygulama, Google Play Store ve App Store üzerinden ücretsiz olarak indirilebiliyor.



